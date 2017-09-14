ЦБ увеличил дыру в капитале «Югры» в 12 раз

М. Стулов / Ведомости

Банк России пересмотрел оценку отрицательного капитала банка «Югра», лишившегося лицензии 28 июля. Сейчас дыра в балансе банка составляет 86 млрд руб., следует из «Вестника Банка России». На 22 июля отрицательный капитал чуть превышал 7 млрд руб., ранее объявлял регулятор. По состоянию на 28 июля оценка была пересмотрена в сторону уменьшения отрицательного капитала до 2 млрд руб., о чем ЦБ отчитался в «Вестнике».

«Ведомости» ожидают уточнений представителя ЦБ.

«Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности», - объясняли размер дыры в пресс-службе ЦБ сразу после отзыва лицензии у банка.

По свежим данным, активы «Югры» на начало сентября снизились на 43% до 113 млрд руб., следует из опубликованного баланса, в основном за счет кредитного портфеля: он сжался со 162 млрд до 78 млрд. Убыток «Югры» на 8 сентября составил 135 млрд руб.

Лицензия у «Югры» была отозвана спустя 18 дней после введения в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Югра» занимала 29-е место по величине активов (334,7 млрд руб. на 1 июля).

Во-первых, банк привлекал деньги населения, размещал их в низкокачественные активы и не формировал по ним нужных резервов. Во-вторых, кредитовал преимущественно компании, связанные с собственниками (основной – Алексей Хотин) «Югры». На них приходилось 90% из кредитного портфеля «Югры» на 268 млрд руб. В-третьих, ЦБ обнаружил в банке операции с признаками вывода активов и качественных залогов, а также сомнительные транзитные операции. Только в 2017 г. ЦБ шесть раз обращался в Генпрокуратуру по поводу вывода активов и дважды – в Росфинмониторинг по поводу подозрительных операций, указывает регулятор.

Вдобавок к этому «Югра» сдавала в ЦБ существенно недостоверную отчетность и лишь технически выполняла предписания, а временная администрация обнаружила «операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения» и выявила полную утрату капитала.