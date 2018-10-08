ЦБ опубликовал карту для желающих сдать в банке биометрические данные

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ЦБ предупредил о риске невыполнения программы госзаимствований

Волатильность на рынках несет значительный риск для исполнения программы государственных заимствований, признала сегодня первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, это повод задуматься о плане действий на этот случай.

«В условиях волатильных рисков есть вероятность, что бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы в бюджете. Безусловно, у бюджета могут найтись другие ресурсы для того, чтобы выполнить свои обязательства, но тем не менее, наверное, при планировании бюджета нужно задуматься и о некотором плане действий на случай реализации этого риска», — сказала Юдаева в Совете Федерации (цитаты по «Интерфаксу»).

Волатильность делает прогнозы менее надежными, отметила она. «Значит, при бюджетном планировании нужно понимать, что бюджетные планы могут сталкиваться с рисками их пересмотра. В этой связи нужно проводить такую политику, которая была бы максимально устойчива к различным сценариям фактического развития ситуации», — подчеркнула Юдаева.

Главными причинами нестабильности на рынках она назвала политические и геополитические факторы. «Противостояние ведущих экономик мира в сфере внешней торговли, усиление санкционных режимов в отношении целого ряда стран, внутриполитические события в отдельных странах уже сами по себе повышают неопределенность. В этом году они также наложились на рост процентных ставок в США. В результате существенно возросла волатильность финансовых рынков в целом ряде развивающихся экономик», — констатировала она.

Макроэкономические прогнозы правительства и ЦБ рассчитаны исходя из сохранения санкций против России в следующие три года. «Дополнительно мы также рассматриваем рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — сказала Юдаева в Cовете Федерации.

В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков евробондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд. В 2019 г. Минфин также планировал занять на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск евробондов на $4 млрд.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин существенно сократит и внутренние займы до конца года. При этом бюджетное правило сохранится в полном объеме. Расходы бюджета на текущий год будут увеличиваться за счет ненефтегазовых доходов и внутреннего перераспределения за счет экономии.