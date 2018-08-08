Финансы / Банки

ЦБ ужесточил требования к безопасности биометрических данных

Банкам придется потратиться на защиту Единой биометрической системы
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Спустя месяц с запуска Единой биометрической системы (ЕБС, позволяет получать банковские услуги дистанционно), Центробанк издал важный для ее работы документ. Регулятор опубликовал перечень угроз информационной безопасности при работе с биометрическими данными, на основе которого, как следует из ответа пресс-службы ЦБ, банки должны будут выбирать средства криптографической защиты информации.

ЕБС позволяет удаленно открывать счета, брать кредиты или делать переводы в любом банке. Для этого сначала нужно сдать свои биометрические данные в систему – слепок голоса и изображение лица, а также иметь учетную запись на портале госуслуг. Биометрию можно сдать в отделении банка, работающего с ЕБС.

Примерный перечень угроз был опубликован в феврале, когда банки только готовились работать с системой. Утвержденная Минюстом версия (согласованная с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю) отличается от первоначальной. Новые требования к безопасности жестче, и ЦБ даже пришлось дать банкам отсрочку для их выполнения.

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