ЦБ ужесточил требования к безопасности биометрических данных

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Угрозы при работе с ЕБС, согласно документу, состоят в нарушении целостности, доступности и конфиденциальности биометрической информации Евгений Разумный / Ведомости

Спустя месяц с запуска Единой биометрической системы (ЕБС, позволяет получать банковские услуги дистанционно), Центробанк издал важный для ее работы документ. Регулятор опубликовал перечень угроз информационной безопасности при работе с биометрическими данными, на основе которого, как следует из ответа пресс-службы ЦБ, банки должны будут выбирать средства криптографической защиты информации.

ЕБС позволяет удаленно открывать счета, брать кредиты или делать переводы в любом банке. Для этого сначала нужно сдать свои биометрические данные в систему – слепок голоса и изображение лица, а также иметь учетную запись на портале госуслуг. Биометрию можно сдать в отделении банка, работающего с ЕБС.

Примерный перечень угроз был опубликован в феврале, когда банки только готовились работать с системой. Утвержденная Минюстом версия (согласованная с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю) отличается от первоначальной. Новые требования к безопасности жестче, и ЦБ даже пришлось дать банкам отсрочку для их выполнения.