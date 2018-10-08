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Греф рассказал о потерях Сбербанка на рынке ОФЗ из-за волатильности

Волатильность на рынке привела к тому, что Сбербанк, являющийся крупнейшим держателем ОФЗ, потерял «определенную сумму» на вложениях в гособлигации. Об этом сообщил предправления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

«У нас достаточно неплохие результаты, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы крупнейшие держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг, и мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму», – сказал Греф.

Сумма, которую банк потерял на переоценке ОФЗ, не раскрывается.

До конца года Сбербанк рассчитывает компенсировать потери, следует из слов Грефа. «Надеемся, что к концу года ситуация стабилизируется и мы восстановим эти рыночные потери», – заявил он, добавив, что в последние месяцы на чистую прибыль банка влияет рыночная волатильность.

Цены на ОФЗ начали снижаться в августе, после того как стали известны подробности возможных антироссийских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков. По данным ЦБ, за месяц нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 98 млрд руб. В результате в начале сентября доходность 10-летних ОФЗ впервые с марта 2016 г. превысила 9% годовых. В середине месяца ОФЗ начали дорожать. К 14.00 понедельника доходность 10-летнего выпуска гособлигаций составила 8,87% годовых.

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