«Росгосстрах» объявил о покупке страховщика жизни «Эрго жизнь»
«Росгосстрах» подписал соглашение с немецким страховщиком ERGO Group AG о покупке компании «Эрго жизнь». Об этом сообщается в пресс-релизе «Росгосстраха».
«Росгосстрах» станет владельцем 100% долей в «Эрго жизни», к нему переходит весь портфель договоров, IT-инфраструктура, а также коллектив. Смена собственника «не повлечет никаких изменений по обязательствам перед клиентами «Эрго жизни», подчеркивается в пресс-релизе. Параметры сделки не раскрываются.
В стратегии развития «Росгосстраха» на ближайшие три года говорится, что компания намерена как можно быстрее вернуться на рынок страхования жизни, цитируются в пресс-релизе слова гендиректора «Росгосстраха» Николауса Фрая. Покупка «Эрго жизни» позволит «Росгосстраху» уже в конце ноября предлагать свои продукты страхования жизни миллионам клиентов как через сети дистрибуции компаний группы «Открытие», так и по собственным каналам продаж, отметил он.
О том, что ERGO ведет переговоры о продаже «Эрго жизни» банку «ФК Открытие», рассказывали «Ведомостям» источники в начале октября.
Сделка, отмечал один из них, обсуждается в интересах «Росгосстраха»: после разрыва с «РГС жизнью» (сейчас – «Капитал лайф, бывшая сестринская компания “Росгосстраха” была продана Евгению Гинеру, не вошла в сделку с “ФК Открытие”) “Росгосстрах” заново создает этот бизнес. В июне он зарегистрировал компанию “РГС страхование жизни”, но ей нужна готовая инфраструктура, объяснял собеседник. «Росгосстраху» ценен не бизнес и портфель «Эрго жизни», а отлаженная IT-система, персонал, необходимые для быстрого старта продаж, говорил другой.