«Росгосстрах» объявил о покупке страховщика жизни «Эрго жизнь»

«Интерфакс»: экс-сотрудник «Роснефти» будет отвечать в Sberbank CIB за нефтегазовый сектор

Бывший замдиректора департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Громадин переходит на работу в Sberbank CIB. На этой неделе он приступит к обязанностям аналитика по нефтегазовому сектору Sberbank CIB, передает «Интерфакс» со ссылкой на источников на финансовом рынке.

Последние три года Громадин работал в «Роснефти». В 2017 г. он был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата в России.

До «Роснефти» Громадин на протяжении 15 лет отвечал за нефтегазовый сектор в JP Morgan, МДМ-банк, ИК «Русские инвесторы».

В мае стало известно об увольнении из Sberbank CIB аналитика Александра Фэка. Его уволили из-за отчета, в котором главными бенефициарами проектов по строительству газопроводов в Китай и Европу («Сила Сибири» «Северный поток — 2», «Турецкий поток») были названы подрядчики «Газпрома», в числе которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). Фэк признался РБК, что был инициатором подготовки отчета. Помимо Фэка автором отчета также была Анна Котельникова.

В июне президент Сбербанка Герман Греф назвал отчет Фэка непрофессиональным. Он лично извинился перед упомянутыми в отчете людьми. «Я лично позвонил и принес извинения и [председателю правления «Газпрома»] Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям [которые затронуты в отчете аналитиков]», — рассказал Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Среди бизнесменов, упоминаемых в аналитическом отчете, были Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Вагит Алекперов. Греф утверждал, что авторы отчета сделали «выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок». «Наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому «Сбербанк CIB» принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», — говорил он. Фэк с обвинениями в непрофессионализме не согласился. По его мнению, те, кто прочитал отчет, «согласятся, что он выстроен последовательно и аргументы изложены логично».

В октябре 2017 г. за подписью Фэка, Котельниковой и Валерия Нестерова вышел отчет с критикой работы «Роснефти». Отчет был выпущен под названием «Rosneft: We Need to Talk About Igor» («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). В нем говорилось, что после 2013 г. несмотря на ожидания инвесторов «Роснефть» не снизила долг. Компания направила $22 млрд на сделки без четкой сфокусированности, утверждалось в отчете.