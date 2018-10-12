«Росгосстраху» не удалось взыскать с группы «РГС жизнь» 1,6 млрд рублей

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«Росгосстраху» не удалось взыскать с группы «РГС жизнь» 1,6 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу Арбитражный суд Москвы отказал принадлежащей «Росгосстраху» компании «Капитал перестрахование» в иске к «Капитал-лайфу», «РГС жизнь» (переименовано в «Капитал лайф страхование жизни») и «РГС мед-инвест», передал ТАСС (далее цитаты по агентству). Истец пытался оспорить сделки, совершенные до смены собственника «Росгосстраха».

В 2016 г. совладелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился обменять компанию на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), вместе с ним в фонд попал и «Росгосстрах».