Финансы / Страхование

«Росгосстрах» увеличил претензии к «Капитал лайф»

Хорошая отчетность бывшей «РГС жизни» позволяет требовать с нее почти 150 млрд рублей за использование бренда
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Представители «Росгосстраха» на судебном заседании в понедельник («Ведомости» присутствовали на нем) заявили об увеличении размера иска к «РГС жизни» на 32,8 млрд руб. – теперь истец хочет взыскать с «РГС жизни» 148,8 млрд руб. за использование бренда «Росгосстрах».

Представитель «Росгосстраха» увеличение размера требований обосновал отчетностью «РГС жизни» за предыдущие годы, которая была обнародована после подачи иска: «В силу того, что была опубликована отчетность «РГС жизни» за последние месяцы, мы, соответственно, рассчитали (размер требований) с учетом применения ставки роялти, которая является рыночно обоснованной, и увеличили размер исковых требований».

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