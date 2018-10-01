«Росгосстрах» увеличил претензии к «Капитал лайф»
Хорошая отчетность бывшей «РГС жизни» позволяет требовать с нее почти 150 млрд рублей за использование бренда
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«Росгосстрах» увеличил претензии к «Капитал лайф»
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Представители «Росгосстраха» на судебном заседании в понедельник («Ведомости» присутствовали на нем) заявили об увеличении размера иска к «РГС жизни» на 32,8 млрд руб. – теперь истец хочет взыскать с «РГС жизни» 148,8 млрд руб. за использование бренда «Росгосстрах».
Представитель «Росгосстраха» увеличение размера требований обосновал отчетностью «РГС жизни» за предыдущие годы, которая была обнародована после подачи иска: «В силу того, что была опубликована отчетность «РГС жизни» за последние месяцы, мы, соответственно, рассчитали (размер требований) с учетом применения ставки роялти, которая является рыночно обоснованной, и увеличили размер исковых требований».
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