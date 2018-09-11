«ФК Открытие» и «РГС жизнь» заключили сделку на миллиард рублей

При этом банк пытается отсудить у страховой компании сумму в 116 раз больше

«ФК Открытие» и «РГС жизнь» заключили сделку Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Санируемый банк «ФК Открытие» сообщил об исполнении оферты по акциям «Росгосстрах банка»: он выкупил у миноритариев 14,93% кредитной организации, консолидировав 99,99%.

25 августа прошлого года «ФК Открытие» приобрел у RGS Capital Сергея Хачатурова (брат бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова) 60,51% «РГС банка». Тогда у «ФК Открытие» и возникло обязательство по оферте. Спустя несколько дней по решению ЦБ банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. В ходе санации под его контроль перешли также «Росгосстрах» и РГСН, которым принадлежало 24,5% в «РГС банке». Таким образом, доля «ФК Открытие» достигла 85,04%.

На исполнение обязательств по оферте «ФК Открытие» потребовался почти год. Впервые он объявил о выкупе у миноритариев бумаг «РГС банка» по 2504,48 руб. за штуку в октябре 2017 г. После этого банк постоянно менял условия оферты: продлевал ее срок, а также сокращал срок оплаты предъявленных к выкупу бумаг.

Таким образом «ФК Открытие» хотел дать возможность всем акционерам предъявить акции к выкупу, настаивает представитель банка: «Когда акционеры пришли, мы получили возможность закрыть сделку».

Офертой воспользовались три акционера, указал он, всего на выкуп бумаг «ФК Открытие» потратил 1,55 млрд руб. Большую часть этой суммы – 1,03 млрд руб. – получил страховщик «РГС жизнь» ( в сделку с «ФК Открытие» не вошел и в ФКБС не попал). Представитель страховщика подтвердил, что продал 9,88% «РГС банка» по оферте.

За кадром спор на 116 млрд руб.

Между «ФК Открытие» и «РГС жизнь» непростые отношения. В мае предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду, что «РГС жизнь» вернется в состав группы банка. Президент и новый владелец страховщика Евгений Гинер отвечал, что компания никогда не принадлежала «Росгосстраху», а разговоры «о каком-либо «возврате» не имеют под собой никаких оснований.

Позднее подконтрольный «ФК Открытие» «Росгосстрах» подал иск к «РГС жизнь» на 116,6 млрд руб.: он пытается оспорить договор на использование бренда «Росгострах», под которым работают обе компании.

«Россгострах» не готов отказываться от судебного разбирательства даже после того, как в августе «РГС жизнь» сменила название на «Капитал Life». Задорнов назвал смену названия «позитивным действием», но указал, что иск касается использования бренда и в предыдущие годы. «С нашей точки зрения "РГС жизнь" совершенно мизерные суммы платила за бренд "Росгосстрах". Поэтому этот вопрос еще не снят», – цитировал 10 сентября его слова «Интерфакс».

За использование товарного знака «Росгосстрах жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб., указывал представитель компании: «Это сущие копейки в сравнении с реальной стоимостью бренда «Росгосстрах» с почти 100-летней историей».

Еще один акционер «РГС банка» судится

Офертой воспользовался и ООО «Инвестпроект», подтвердил представитель «ФК Открытие». Компания получила 525 млн руб. Третьего акционера представитель банка не назвал.

В июле компания «Инвестпроект» подала иск к «ФК Открытие» в арбитражный суд Москвы. Истец требует взыскать с банка 525,2 млн руб. за приобретенные по обязательному предложению ценные бумаги «РГС банка», следует из документов в картотеке арбитражного суда. Первое заседание по делу состоялось в понедельник 10 сентября. Следующее назначено на 4 октября.

Найти представителей ООО «Инвестпроект» «Ведомостям» пока не удалось. Представитель ФК «Открытие» заявил, что иск компании не повлиял на выполнение банком обязательств по оферте. При этом он не стал комментировать исковое заявление «Инвестпроекта».

По словам представителя банка, решений о дальнейшей судьбе миноритарного пакета (0,01%) акций «РГС банка» пока не принималось.