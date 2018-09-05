Экс-менеджеры «ФК Открытие» получили 1,4 млрд рублей накануне санации банка

Максим Стулов / Ведомости

Бывшие менеджеры и члены совета директоров санированного «ФК Открытие» выплатили себе более 1,41 млрд руб. бонусов незадолго до санации банка. Это следует из заявления предправления банка Михаила Задорнова. Добровольно экс-менеджеры вернули 840 млн руб., сообщил он. Из его слов следует, что эти деньги вернулись «банку и государству», потому что был уплачен подоходный налог.

Оставшиеся средства прежний менеджмент пока не вернул. «Мы рассчитываем, что в конечном счете подавляющее количество этих средств вернется путем переговоров – это для нас самый оптимальный путь», – сказал Задорнов (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что если не получится вернуть деньги путем переговоров, то банк пойдет путем судебных решений.

«Ведомости» направили в «ФК Открытие» вопросы о том, как в результате уплаты налога на доходы физических лиц получилась сумма в 840 млн руб.

Премии и бонусы прежний менеджмент получил в августе прошлого года в несколько этапов. Уже в конце месяца, 29 августа, ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и забрал его в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

В августе этого года «ФК Открытие» уже подал иски к девяти своим бывшим менеджерам. Сколько банк заплатил им, в исках пока не раскрывалось. На прошлой неделе в картотеке арбитражных дел появилось определение по иску к бывшему менеджеру Сергею Бабкину. Там было указано, что сумма требований «ФК Открытие» составляет 30 млн руб. Менеджеры получили бонусы в момент, когда банк находился в предбанкротном состоянии, говорил представитель «ФК Открытие».