Бывший топ-менеджер «ФК Открытие» получил бонус в 30 млн рублей

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«ФК Открытие» подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам с намерением оспорить выплаты бонусов Денис Абрамов / Ведомости

Один из бывших топ-менеджеров «ФК Открытие» Сергей Бабкин назадолго до санации банка получил бонус в 30 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел: на прошлой неделе «ФК Открытие» подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам с намерением оспорить выплаты бонусов. Менеджеры получили бонусы в момент, когда банк находился в предбанкротном состоянии, говорил представитель «ФК Открытие». В частности, сделка по выплате Бабкину 30 млн руб. прошла 1 августа 2017 г., следует из картотеки. О санации «ФК Открытие» ЦБ объявил 29 августа.

Сколько менеджеры получили, неизвестно. В четверг в картотеке арбитражных дел появилось определение о подготовке дела к судебному разбирательству по иску к Бабкину, в котором указано, что сумма требований «ФК Открытие» к нему составляет 30 млн руб. Заседание по иску к Бабкину назначено на 4 октября.