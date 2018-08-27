«ФК Открытие» подал иски к бывшим топ-менеджерам

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«ФК Открытие» решил отсудить у бывших менеджеров банка бонусы, которые они получили незадолго до санации банка Максим Стулов / Ведомости

«ФК Открытие» решил отсудить у бывших менеджеров банка бонусы, которые они получили незадолго до санации банка

23 августа банк «ФК Открытие» подал иски к девяти бывшим топ-менеджерам, они пока не приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел. В материалах суда не указано, какие требования заявляет банк.