Финансы / Банки

«ФК Открытие» подал иски к бывшим топ-менеджерам

Банк хочет вернуть выплаченные перед санацией бонусы
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«ФК Открытие» решил отсудить у бывших менеджеров банка бонусы, которые они получили незадолго до санации банка

23 августа банк «ФК Открытие» подал иски к девяти бывшим топ-менеджерам, они пока не приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел. В материалах суда не указано, какие требования заявляет банк.

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