Финансы / Страхование

«Росгосстрах жизнь» сменит название

Иск «Росгосстраха» на 116 млрд руб. не повлиял на это решение, уверяет гендиректор
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Компания «Росгосстрах жизнь» в первую неделю сентября сменит название на «Капитал Life», как только налоговая служба внесет изменение в ЕГРЮЛ, сообщил в четверг директор по маркетингу компании Михаил Рюмин.

Большую часть работы по ребренденгу компания проведет самостоятельно, продолжил Рюмин, затраты будут невелики, до 1 млн руб.

Смена названия никак не скажется на клиентах, им не придется подписывать новые документы, предупредил гендиректор «Росгосстраха жизни» Евгений Гуревич: компания продолжит исполнять обязательства по старым договорам несмотря на ребрендинг.

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