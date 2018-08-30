«Росгосстрах жизнь» сменит название
Иск «Росгосстраха» на 116 млрд руб. не повлиял на это решение, уверяет гендиректор
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Смена названии компании никак не скажется на ее клиентах, им не придётся подписывать какие-либо документы, заверил ее гендиректор Евгений Гуревич
Андрей Гордеев / Ведомости
Компания «Росгосстрах жизнь» в первую неделю сентября сменит название на «Капитал Life», как только налоговая служба внесет изменение в ЕГРЮЛ, сообщил в четверг директор по маркетингу компании Михаил Рюмин.
Большую часть работы по ребренденгу компания проведет самостоятельно, продолжил Рюмин, затраты будут невелики, до 1 млн руб.
Смена названия никак не скажется на клиентах, им не придется подписывать новые документы, предупредил гендиректор «Росгосстраха жизни» Евгений Гуревич: компания продолжит исполнять обязательства по старым договорам несмотря на ребрендинг.
Д. Юмабаев / Ведомости
Новый логотип компании
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