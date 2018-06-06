«Росгосстрах жизнь» получила иск на 116 млрд рублей

Е. Разумный / Ведомости

В Арбитражный суд Москвы сегодня поступило исковое заявление к «Росгосстрах жизни» на сумму 116,6 млрд руб. Из данных картотеки суда следует, что иск подал «Росгосстрах», а в качестве третьих лиц привлечены ЦБ и Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Заявление еще не принято к производству.

«Мы считаем, что договор об использовании товарного знака компанией "Росгосстрах жизнь", подписанный еще при предыдущем акционере, несправедлив и наносит ущерб нашей компании, вводит клиентов и регулятора в заблуждение и не отвечает коммерческой реальности, особенно учитывая столетнюю историю бренда. "Росгосстрах" планирует создать собственную компанию по страхованию жизни, и будет только логично, если эта компания будет использовать наш товарный знак», - сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы «Росгосстраха».

В середине мая гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай сказал в интервью ТАСС, что ущерб от договора с «Росгосстрах жизнью» на использование товарного знака «Росгосстраха» «может быть очень значительным». Фрай подчеркнул, что это разные компании с разными собственниками.

«Росгосстрах жизнь» пока не комментирует иск.

О том, кто владеет компанией «Росгосстрах жизнь», стало известно только в конце мая, когда Евгений Гинер, президент футбольного клуба ЦСКА, публично объявил владельцем себя. Гинер сообщил, что владеет страховщиком с ноября 2015 г., но в международной отчетности «Росгосстрах жизни» бенефициаром на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. назван Алхас Сангулия.

Евгений Гинер от комментариев отказался.

«Росгосстрах жизнь» создана в 2004 г. бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым с партнерами, он и контролировал компанию. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика давнему другу и партнеру Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах».

Лицензию на использование товарного знака в течение семи лет «Росгосстрах жизнь» получила от «Росгосстраха» 3 августа 2017 г., т. е. за несколько недель до того, как его собственником стал ЦБ, следует из открытых реестров Роспатента.