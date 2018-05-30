Финансы / Страхование

ЦБ два года не знал бенефициара «Росгосстрах жизни»

Теперь регулятор намерен выяснить, кто реальный собственник страховщика
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ЦБ два года не знал, кто владеет компанией «Росгосстрах жизнь». Регулятор узнал, кто является настоящим владельцем страховщика, только в мае 2018 г., когда Евгений Гинер, президент футбольного клуба ЦСКА, объявил об этом публично.

«Мы точно так же узнали после его объявления. Будем выяснять, кто действительно бенефициар», – заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин (цитата по ТАСС).

Гинер в мае сообщил, что владеет страховщиком с ноября 2015 г., но в международной отчетности «Росгосстрах жизни» бенефициаром на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. назван Алхас Сангулия.

Никакой ошибки в отчетности нет, заявил гендиректор страховщика Евгений Гуревич: «Конечный бенефициар [в отчетности] отражен абсолютно правильно. А какие соглашения были подписаны между двумя уважаемыми лицами – вне зоны моего влияния и вне зоны моей ответственности». Сангулия и сейчас остается конечным бенефициаром компании, заверил Гуревич.

«Росгосстрах жизнь» информации от ЦБ не скрывал, сообщил представитель страховщика: «Информация о бенефициарах компании подается в ЦБ в установленном законом порядке. Обо всех изменениях в структуре собственников мы сообщаем в положенные сроки».

«Росгосстрах жизнь» создан в 2004 г. бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым с партнерами, он и контролировал компанию. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика давнему другу и партнеру Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее.

В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «Росгосстрах жизнь» в сделке не участвовал, но новый предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду, что страховщик жизни вернется в состав группы. Гинер заявлению Задорнова удивился и напомнил, что «Росгосстрах жизнь» никогда «Росгосстраху» не принадлежал. Задорнов знал, кому принадлежат все права на страховщика жизни, с октября 2017 г., заверил Гинер.

Представитель «Росгосстрах жизни» не ответил, встречался ли Гинер как собственник компании с представителями ЦБ до объявления себя хозяином компании.

ЦБ от дополнительных комментариев отказался.

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