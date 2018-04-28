Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Страховой финт Евгения Гинера
Президент ПФК ЦСКА оказался владельцем «Росгосстрах жизни»
Евгений Гинер два года держал это в тайне, потому что «не хотел портить ей резюме»
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«Все время прятался, чтобы меньше знали и меньше, так сказать, на компанию нападали» – так Евгений Гинер объяснил свое нежелание раскрывать информацию о владении компанией «Росгосстрах жизнь»
Максим Стулов / Ведомости
Хозяином «Росгосстрах жизни» Евгений Гинер назвал себя, выступая перед коллективом в четверг. Гендиректор компании Евгений Гуревич представил его сотрудникам как президента «РГС жизни», следует из записи выступления, сделанной одним из присутствовавших. Гинер рассказал сотрудникам, что год он президент компании и два – хозяин. Гуревич не стал комментировать запись, но подтвердил «Ведомостям», что Гинер с прошлого года является президентом «РГС жизни».
В прошлом году «РГС жизнь» продала полисов на 53,5 млрд руб. Больше – только у страховщика жизни Сбербанка.
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