Гинер назвал неприемлемыми претензии Задорнова на «РГС жизнь»

С 2015 года все права на компанию принадлежат Гинеру. Об этом он сообщил Задорнову в октябре

Евгений Гинер Максим Стулов / Ведомости

«Еще в октябре 2017 г. в ходе моей личной встречи с господином Задорновым ему было сообщено о том, что с ноября 2015 г. все права на компанию «РГС жизнь» принадлежат мне. Больше никаких переговоров с М.М.Задорновым или его представителями у меня не было», - говорится в заявлении президента «РГС жизни» Евгения Гинера, распространенном в пятницу компанией.

Так Гинер ответил на опубликованное накануне интервью предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова ТАСС, в котором тот выразил надежду на то, что «РГС жизнь» «вернется в состав группы компании». «ФК Открытие» в ноябре 2017 г. вела переговоры на эту тему с прежним основным владельцем «Росгосстраха» - Данилом Хачатуровым, сказал Задорнов в интервью.

«ФК Открытие» в феврале 2017 г. купил «Росгосстрах», а в конце августа ЦБ забрал банк на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с ним в фонд отправились другие активы, в частности «Росгосстрах» и «Росгосстрахбанк». «РГС жизнь» в сделку не вошла и в ЦБ не попала.

«Если акционеры довели свои компании до глубоких убытков, то, по сути, все активы, приносящие доход, которые находились в этом контуре, они естественным образом должны и остаться в контуре банка «Открытие», компании «Росгосстрах», как бы ни были на предыдущем этапе структурированы эти сделки», - заявил Задорнов в интервью ТАСС, отметив, что рассчитывает «на понимание предыдущих акционеров».

Перед сделкой с «ФК Открытие» Хачатуров продал «РГС жизнь» своему другу Алхасу Сангулии, хотя участники рынка продолжали считать владельцем компании самого Хачатурова. Однако в конце апреля 2018 г. хозяином «РГС жизни» себя назвал президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. Выступая перед коллективом компании, он рассказал сотрудникам, что он уже «год президент компании и два – хозяин».

«Выражаю крайнее удивление заявлениями <...> Задорнова в отношении компании «РГС жизнь», - говорится в заявлении Гинера. По его словам, компания никогда не принадлежала «Росгосстраху» и «разговоры о каком-либо «возврате» компании на баланс «Росгосстраха», на котором она никогда не была, не имеют под собой никаких оснований». Поэтому заявления Задорнова Гинер назвал «неприемлемыми и наносящими ущерб бизнесу компании».

Новый владелец «Росгосстраха» намерен добиться от «РГС жизни», чтобы та прекратила работать под товарным знаком «Росгосстрах». В офисе, где Гинер выступал перед сотрудниками «РГС жизни», висел баннер с названием «Капитал лайф страхование жизни». Это будущее название «РГС жизни», говорил ее представитель.

Хачатуров заявил «Ведомостям», что с ним Задорнов переговоры «не вел, да и не мог вести», потому что на тот момент уже был в курсе, что реальный владелец «РГС жизни» – Гинер. «В своем заявлении, М.Задорнов предельно ясно выразил позицию по этому вопросу. Не считаем целесообразным давать какие-либо дополнительные комментарии», – ответила пресс-служба «ФК Открытие» на запрос «Ведомостей», проигнорировав вопрос, была ли та встреча, о которой говорится в заявлении Гинера