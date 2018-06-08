«Росгосстрах» объяснил, как насчитал 116 млрд рублей ущерба от «РГС жизни»

За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб., говорит представитель страховщика Евгений Разумный / Ведомости

«Росгосстрах» объяснил, как рассчитал размер претензий к «РГС жизни» за использование бренда «Росгосстрах» – сумма поданного в среду, 6 июня, иска в Арбитражный суд Москвы составила 116,6 млрд руб. (в качестве третьих лиц привлечены ЦБ и Федеральная служба по интеллектуальной собственности).

На сам иск приходится 2 млрд руб., а 114 млрд руб. – это штрафы, размер которых определит суд, сообщил «Ведомостям» представитель «Росгосстраха». Компания считает, что заключенный при предыдущем акционере договор об использовании товарного знака компанией «Росгосстрах жизнь» несправедлив и наносит ущерб компании, вводит клиентов и регулятора в заблуждение и не отвечает коммерческой реальности.

За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб., говорит представитель страховщика. «Это сущие копейки в сравнении с реальной стоимостью бренда «Росгосстрах» с почти 100-летней историей», – возмущается он.

Представитель «Росгосстраха» подчеркнул, что компания будет добиваться возмещения ущерба в денежной форме. Он уже говорил, что «Росгосстрах» планирует создать собственную компанию по страхованию жизни и будет только логично, если эта компания будет использовать товарный знак «Росгосстраха».

«РГС жизнь» пользуется брендом «Росгосстрах» на законных основаниях, есть лицензионное соглашение к нему, утверждает представитель «РГС жизни». Компания пока не получала иска, отметил он.

Лицензию на использование товарного знака в течение семи лет «Росгосстрах жизнь» получила от «Росгосстраха» 3 августа 2017 г., т. е. за несколько недель до того, как его собственником стал ЦБ, следует из данных Роспатента.

«Росгосстрах жизнь» создал в 2004 г. бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами. В конце 2016 г. владельцем страховщика стал его давний друг и партнер Алхас Сангулия, а «Росгосстрах» Хачатуров договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее. «ФК Открытие» же в феврале 2017 г. стал владельцем «Росгосстраха». В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах».

«РГС жизнь» не вошла в сделку ни с «ФК Открытие», ни с ЦБ.

В конце апреля 2018 г. владельцем «РГС жизни» публично объявил себя президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Он сообщил сотрудникам, что владеет страховщиком с ноября 2015 г., но в международной отчетности «Росгосстрах жизни» бенефициаром на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. назван Сангулия.

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