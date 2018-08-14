Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Кредиторы ошиблись офисом

Как «Росгосстрах» и «Открытие холдинг» запутались в долгах

Из компании, владеющей частью офисов «Росгосстраха», вывели 26 млрд рублей, считает конкурсный управляющий
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Девять дефолтов одной компании

«РГС недвижимость», занимавшаяся операциями с недвижимостью и владеющая 227 объектами, основным арендатором которых был «Росгосстрах», проходит процедуру банкротства с января 2018 г. Она задолжала кредиторам 27,9 млрд руб., говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании ее банкротом. В октябре 2017 г. компания начала объявлять дефолты по бондам, и акционер решил ее ликвидировать. В дефолте оказались все девять выпусков на 24,5 млрд руб.

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