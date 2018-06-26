«РГС недвижимость» подала иск к «РГС жизни» на 1,9 млрд рублей

Она пытается оспорить сделку по покупке недвижимости в 2016 году

Спор касается комплекса зданий в Калининграде, приобретенных «РГС жизнью» в 2016 г. Евгений Разумный / Ведомости

Признанная банкротом компания «РГС недвижимость» требует с «Росгосстрах жизни» 1,9 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Иск и ходатайство об обеспечении заявления поступили в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 июня, дата рассмотрения еще не назначена.

«В иске речь идет об объекте недвижимости, который был приобретен компанией «РГС жизнь» в первой половине 2016 г. с инвестиционными целями на рыночных условиях», – сообщил «Ведомостям» представитель «РГС жизни». Речь идет о комплексе зданий в Калининграде, уточнил он. «Насколько мы понимаем, подача данного иска – формальная процедура по оспариванию сделок компании-банкрота, которую реализует конкурсный управляющий, назначенный в «РГС недвижимость», – добавил он. По мнению компании, перспектив у данного иска нет.

«Ведомости» ожидают ответа от представителя «РГС недвижимости».

В январе Арбитражный суд Москвы признал «РГС недвижимость» банкротом и и открыл в отношении компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Денис Качура, участник Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Общий размер обязательств «РГС недвижимости» составлял 27,9 млрд руб., следует из постановления суда.

Компания активно занимала и на долговом рынке: она разместила облигации на общую сумму 24,5 млрд руб., следует из документа. С середины прошлого года «РГС недвижимость» допустила дефолты по 9 выпускам рублевых облигаций, говорится в ее сообщениях. 100%-ным владельцем компании значилась кипрская Saxonite Trading Co. Limited. Конечные бенефициары не раскрывались.

«РГС жизнь» принадлежит президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. Об этом стало известно в конце мая, когда Гинер публично объявил, что владеет страховщиком с ноября 2015 г. Однако в международной отчетности бенефициаром «РГС жизни» на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. назван Алхас Сангулия.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым и его партнерами, он и контролировал компанию. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика другу и партнеру Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «РГС жизнь» в сделке не участвовала, но новый предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду, что страховщик жизни вернется в состав группы.

В июне 2018 г. через Арбитражный суд Москвы к «РГС жизни» поступило исковое заявление от «Росгосстраха» на сумму 116,6 млрд руб. «Росгосстрах» оспорил договор на использование бренда страховщика, заключенный при предыдущем владельце. Генеральный директор «РГС жизни» Евгений Гуревич заявил, что до конца 2018 г. компания планирует провести ребрендинг и сменить название на «Капитал лайф страхование жизнь».