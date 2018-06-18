«Росгосстрах» зарегистрировал своего страховщика жизни

«Росгосстрах» занимался страхованием жизни практически с первых лет своего существования Евгений Разумный / Ведомости

«Росгосстрах» зарегистрировал собственную компанию по страхованию жизни, сообщила компания. 13 июня в Едином государственном реестре юридических лиц была зарегистрирована компания «СК РГС страхование жизни», 100% акций которой принадлежат «Росгосстраху».

Уставный капитал компании составляет 240 млн руб. – минимально допустимый по страховому законодательству для этого вида. Основной вид деятельности зарегистрированной компании – страхование жизни, но она также будет заниматься страхованием от несчастных случаев, медицинским и пенсионным страхованием и иными видами страховой деятельности, включая перестрахование, сообщил «Росгосстрах».

Гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай, слова которого приводятся в сообщении, утверждает, что лицензия Центробанка будет получена в ближайшие недели. Фрай считает, что появление у «Росгосстраха» собственного страховщика жизни – «это своего рода восстановление справедливости». Он напоминает, что «Росгосстрах» занимался страхованием жизни практически с первых лет своего существования, но входившая ранее в группу профильная компания «РГС жизнь» «предыдущими собственниками была выведена за периметр сделки с банком «Открытие». В результате «Росгосстрах» остался без профильной дочерней компании и начал продавать клиентам продукты сторонних компаний.

Данил Хачатуров, который прежде контролировал «Росгосстрах» и «РГС жизнь», перед сделкой с «ФК Открытие» продал «РГС жизнь» своему другу Алхасу Сангулии. Это спасло страховщика жизни от попадания в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ вместе с другими активами банка «ФК Открытие».

В конце апреля 2018 г. владельцем «РГС жизни» объявил себя президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. А на прошлой неделе он сообщил журналистам, что права собственности на «РГС жизнь» он получил еще в конце 2015 г. по английскому праву, и сейчас собственность на компанию оформляется по российскому законодательству.

Фрай рассчитывает, что продажи продуктов новой компании начнутся в начале IV квартала этого года. Полисы накопительного, рискового и инвестиционного страхования будут продаваться через отделения банков группы «Открытие» и «Росгосстраха», их также будут продавать агенты последнего. У «Росгосстраха» сейчас более 2000 офисов по всей стране и около 40 000 агентов, говорится на его сайте.

Как «Росгосстрах» пытался вернуть «РГС жизнь»

Гинер на пресс-конференции 13 июня рассказывал, что в октябре 2017 г. он встречался с возглавлявшим «ФК Открытие» Михаилом Задорновым. Последний, со слов Гинера, сказал, «что видит дыру какую-то в «Росгосстрахе», и поэтому надо отдать «РГС жизнь». Гинер отдавать компанию отказался.

В апреле новое руководство «Росгосстраха» заявило, что намерено добиться от «РГС жизнь», чтобы та прекратила работать под товарным знаком «Росгосстрах». Тогда представитель компании говорил, что «Росгосстрах» беспокоит, что на рынке работают две не связанные друг с другом компании со схожими названиями, это вводит клиентов в заблуждение. 6 июня «Росгосстрах» подал в Арбитражный суд Москвы иск к «РГС жизнь» на сумму 116,6 млрд руб. (в качестве третьих лиц привлечены ЦБ и Федеральная служба по интеллектуальной собственности).