Данил Хачатуров обвиняет банк «ФК Открытие» в нарушении условий сделки

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Проблемы у бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова начались этой весной, спустя год после продажи страховщика банку «ФК Открытие» Евгений Разумный / Ведомости

Банк «ФК Открытие» не выполнил обязательства по покупке «Росгосстраха», утверждает бывший владелец страховщика Данил Хачатуров. Нежеланием выполнять их он объясняет уголовное дело и арест своего брата.

Проблемы у бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова начались этой весной, спустя год после продажи страховщика банку «ФК Открытие». Хачатуров передал свои активы банку и должен был получить долю в головном «Открытие холдинге», но до этого дело не дошло: основные активы группы «Открытие» во главе с банком перешли в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Возглавивший «ФК Открытие» Михаил Задорнов в конце 2017 г. заявил, что в компании «сверху донизу царило воровство», а затем по его заявлению было возбуждено уголовное дело о растрате, по которому арестован брат Данила Хачатурова Сергей, контролировавший более 12% акций «Росгосстраха».

Штраф ценою в жизнь

Основные споры развернулись вокруг компании, не вошедшей в сделку Хачатурова с «Открытием» и, соответственно, не попавшей в Фонд консолидации, – «РГС жизнь». «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», – говорил после ареста Сергея Хачатурова его адвокат Виктор Макаренко. Задорнов в конце мая говорил, что надеется на возвращение компании в группу «Открытия» и в апреле вел об этом переговоры с Данилом Хачатуровым. Данил Хачатуров перед сделкой с «Открытием» продал «РГС жизнь» своему другу Алхасу Сангулии. Участники рынка тем не менее продолжали считать владельцем «РГС жизни» Хачатурова, но в конце апреля хозяином компании неожиданно объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. На встрече с сотрудниками компании он сообщил, что последние два года является хозяином «РГС жизни».

Интерес «ФК Открытие» к компании подогревается необычным соглашением: по словам Хачатурова, у нее остались права на использование бренда РГС (такая лицензия была выдана 3 августа 2017 г., следует из реестров Роспатента) и эксклюзив на продажу своих полисов через отделения «ФК Открытие» и «Росгосстраха» в течение семи лет. В апреле «Росгосстрах» заявил, что намерен добиться от «РГС жизни», чтобы та прекратила работать под товарным знаком «Росгосстрах», а банк «ФК Открытие» прекратил продавать через свои отделения ее полисы, а в начале июня подал к ней иск на 116,6 млрд руб. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит менее 1 млн руб. в год – «сущие копейки в сравнении с реальной стоимостью бренда «Росгосстрах» с почти 100-летней историей», объяснял представитель «Росгосстраха».