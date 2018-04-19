Финансы / Страхование

Экс-владелец «Росгосстраха»: «Я никуда не уеду, будем в судах доказывать свою невиновность»

Данил Хачатуров прокомментировал арест брата
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Бывший предправления «Росгосстраха» Данил Хачатуров прокомментировал информацию об аресте своего младшего брата Сергея. Последнего подозревают в присвоении или растрате (ст. 160 УК) - речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО «Росгосстрах», заявил ранее «Ведомостям» адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали», - утверждает адвокат.

«Я думаю, что имеет место попытка ревизии условий большой сделки по "Росгосстраху», и данные незаконные действия - это способ давления», - сказал Мельников.

По словам Данила Хачатурова, суть претензий ему непонятна.

«Я удивлен: никаких претензий к нам не было - ни судебных, ни досудебных. Вообще, такие вопросы, если они есть, надо решать в арбитраже. Мы все свои обязательства по сделке выполнили. Все проходило под контролем ЦБ», - сказал он «Ведомостям».

Хачатуров отметил, что и сам побывал на допросе. «Я никуда не уеду, будем в судах доказывать свою невиновность», - заверил он.

Ранее в четверг стало известно, что 18 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Хачатурова на два месяца.

Пресс-служба «Росгосстраха» заявила, что не может комментировать информацию о действиях правоохранительных органов в отношении Сергея Хачатурова. При этом страховщик продолжит отстаивать свои позиции в Арбитражном суде Москвы, где находятся несколько исков против бывших топ-менеджеров компании, отметила пресс-служба. «Ранее новым руководством ПАО "СК "Росгосстрах" был выявлен ряд сделок, свидетельствующих, по нашему мнению, о выводе активов из одноименной группы компаний. В результате этих сделок был нанесен существенный ущерб», - поясняется в сообщении. Сейчас «Росгосстрах» готовит новые иски, «восстанавливающие права компании», отметила пресс-служба.

До февраля 2017 г. «Росгосстрах» контролировал Данил Хачатуров, его брату принадлежала доля в компании. В конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился о продаже страховщика с «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. Объединенная компания должна была стать крупнейшей в России частной финансовой группой. Но в конце августа ЦБ забрал «ФК Открытие» на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора. Туда же отправились связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах».

Михаил Задорнов, ставший новым руководителем «ФК Открытие», возглавил и совет директоров «Рогосстраха». Задорнов критиковал работу страховщика при Даниле Хачатурове: якобы менеджмент не ставил целью получение легальной прибыли, а в компании годами сверху донизу царило воровство. Хачатуров отвечал, что для того чтобы украсть у самого себя, можно придумать более простой способ, чем положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей. У «Росгосстраха» ни одной заемной копейки не было, возмущался бывший владелец «Росгосстраха». За прошлый год «ФК Открытие» оказал «Росгосстраху» финансовую помощь на 106 млрд руб., говорил гендиректор страховщика Николаус Фрай.

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