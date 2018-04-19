Арестован брат бывшего владельца «Росгосстраха»

Cуд арестовал на два месяца Сергея Хачатурова ru.hayazg.info

Лефортовский суд арестовал на два месяца Сергея Хачатурова, младшего брата бывшего предправления «Росгосстраха» Данила Хачатурова, сообщил «Ведомостям» адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников.

Хачатурова-младшего подозревают в присвоении или растрате (ст. 160 УК). По словам Мельникова, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО «Росгосстрах»: «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали». В любом случае это вмешательство правоохранительных органов в коммерческий спор, уверен Мельников: «Если есть спор — надо не действовать рейдерскими методами, а идти в суд — туда, кстати, пока никто не обращался».

По словам Мельникова, выбор ареста на время проведения следствия в качестве меры пресечения предпринимателю является прямым нарушением ст. 108 УПК. Защитник утверждает, что речь идет о «желании группы лиц» оспорить ряд бизнес-договоренностей, которые были достигнуты и реализованы компанией ООО «РГС активы», принадлежавшей в 2017 г. Сергею Хачатурову.

До февраля 2017 г. «Росгосстрах» контролировал Данил Хачатуров, при этом владельцем доли в компании был его брат. В конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился о продаже страховщика банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке – объединенная компания должна была стать крупнейшей в России частной финансовой группой, но в конце августа ЦБ забрал «ФК Открытие»на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора. Туда же отправились связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах».

Новым руководителем «ФК Открытие» стал Михаил Задорнов, он же возглавил совет директоров «Рогосстраха». Задорнов раскритиковал работу компании при Даниле Хачатурове: якобы менеджмент не ставил целью получение легальной прибыли, а в компании годами сверху донизу царило воровство. Хачатуров отвечал, что для того, чтобы украсть у самого себя, можно придумать более простой способ, чем положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей. У «Росгосстраха» ни одной заемной копейки не было, возмущался бывший владелец «Росгосстраха». За прошлый год «ФК Открытие» оказал «Росгосстраху» финансовую помощь на 106 млрд руб., говорил гендиректор страховщика Николаус Фрай.

Ранее 10 апреля зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что за время, когда регулятор фактически установил контроль над компанией, ЦБ получил большое количество данных о ней и «те случаи, которые нам казались подозрительными или связанными с нарушением законодательства, направлялись в правоохранительные органы» (цитата по ТАСС). В чем суть этих обращений и когда они были направлены, Чистюхин не говорил.

Представитель «Рогосстраха» отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев представителей «ФК Открытие» и «Открытие холдинга».

На этой неделе в центральный офис «Росгосстрах жизни» на Кадашевской набережной в Москве пришли сотрудники ФСБ для проведения следственных действий, рассказывал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, следственные действия не были связаны с операционной деятельностью компании, силовикам предоставили необходимую документацию. При этом еще несколько недель назад центральный офис «Росгосстрах жизни» располагался по другому адресу - на Киевской улице. Компания долгие годы работала совместно с «Росгосстрахом», но с 2017 г. у них разные собственники. «Росгосстрах жизнь» не вошла в сделку с банком «ФК Открытие» и, в отличие от «Росгосстраха», не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Контролировавший обоих страховщиков Данил Хачатуров продал «Росгосстрах жизнь» своему давнему партнеру и другу Алхасу Сангулии.

Задержание Сергея Хачатурова никак не связано с деятельностью «РГС жизнь», заявил в четверг представитель компании. Здание, в которое переехал центральный офис компании, и где недавно проходили обыски ФСБ, не принадлежит компании «РГС Активы», уточнил он.