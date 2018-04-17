ФСБ пришла с обысками в «Росгосстрах жизнь»

Это не связано с операционной деятельностью компании, говорит представитель компании

Андрей Гордеев / Ведомости

В центральном офисе компании «Росгосстрах жизнь» на Кадашевской набережной во вторник прошли следственные действия, их проводили сотрудники ФСБ, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, следственные действия не связаны с операционной деятельностью компании, «представители «РГС Жизнь» предоставляют необходимую документацию по запросу правоохранительных органов». Компания продолжает работу в штатном режиме.

Несколько недель назад центральный офис «Росгосстрах жизни» находился на Киевской улице – компания долгие годы работала совместно с «Росгосстрахом», но с прошлого года у них разные собственники. «РГС жизнь» не вошла в сделку с банком «ФК Открытие» и в отличие от «Росгосстраха» не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Контролировавший обоих страховщиков Данил Хачатуров продал «РГС жизнь» своему давнему партнеру и другу Алхасу Сангулии.

«Ведомости» направили запрос в ФСБ.

В декабре 2017 г. Задорнов в интервью «Коммерсанту» раскритиковал бывший менеджмент «Росгосстраха»: в компании царило «сверху донизу» воровство, и «Росгосстрах» при уникальной позиции на рынке ухитрился «в лице собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет». Хачатуров в интервью «Ведомостям» отверг эти обвинения.

«Росгосстрах жизнь» – один из крупнейшей страховщиков жизни, в 2017 г. ее сборы составили 53,5 млрд руб.