Данил Хачатуров отдал «Росгосстрах» бесплатно

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«Открытие» получило «Росгосстрах» на блюдечке с голубой каемочкой Максим Стулов / Ведомости

По новым условиям сделки «Открытие холдинга» с «Росгосстрахом» Данил Хачатуров не получит за страховщика долю в объединенной компании (об этом со ссылкой на источники сообщал The Bell), как предполагалось вначале, рассказал «Ведомостям» Хачатуров: «Доли в капитале «Открытие холдинга» у меня нет и не будет. Так мы договорились». Пресс-служба «Открытие холдинга» подтвердила, что Хачатуров не входит в число его акционеров.

Надо было чем-то пожертвовать, чтобы сделка двигалась дальше ввиду убытков компании (33 млрд руб. за 2016 г.), объяснил Хачатуров: «Когда мы в нее входили, все думали, что закон [об ОСАГО] должен улучшиться и это принесет компании положительный результат по ОСАГО, но этого не произошло». По его словам, с декабря 2016 г., когда была достигнута договоренность о сделке, все вливания в капитал страховщика делали структуры «Открытия». За первое полугодие 2017 г. страховщик получил порядка 60 млрд руб. за счет допэмиссии и добавочного капитала, следует из его отчетности.

Все компании, которые принадлежали «Росгосстраху» или входили в его группу, были переданы структурам холдинга, включая НПФ РГС, а также «Кловер груп» (бывшая «РГС-недвижимость»), «Легион девелопмент» и другие компании, владевшие офисами страховщика и другой недвижимостью, сказал Хачатуров.

Представители «Открытие холдинга», банка «ФК Открытие» и Центробанка, который его санирует, не стали комментировать, кому сейчас принадлежат «Кловер груп» и «Легион девелопмент». Процесс передачи этих компаний в холдинг пока не завершен, уточняет человек, близкий к «Открытию».

ОСАГО не исправилось Поправки в закон об ОСАГО запустили механизм, по которому страховщики вместо выплат при страховом случае обязаны отправлять автомобили пострадавших в ДТП на ремонт, а также улучшили условия применения европротокола. Однако эксперты ждут, что эффект от вступления закона в силу компании ощутят не раньше осени – зимы 2017–2018 гг.

В сделку с «Открытием» не вошли лишь компании «РГС-жизнь» и «РГС-медицина» (премии за первое полугодие – 28,7 млрд и 108,4 млрд руб. соответственно), в которых у Хачатурова, по его словам, миноритарные доли. Он говорит, что теперь вообще не будет заниматься бизнесом.

Forbes в последнем рейтинге за 2017 г. оценивал состояние Хачатурова в $2 млрд, учитывая среди его активов только «Росгосстрах» и РГС-банк (суммарные активы – около 300 млрд руб.).

В декабре 2016 г. стало известно, что Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией «Открытие холдингу». Предполагалось, что он получит в объединенной структуре миноритарный пакет, размер которого будет зависеть от финансового состояния страховщика. А оно стремительно ухудшалось. В 2016 г. компания получила рекордный для страхового рынка убыток в 33 млрд руб., отрицательный операционный денежный поток равнялся 54 млрд руб. В этом году ситуация не улучшилась – к июлю убыток достиг 23,6 млрд руб.

В августе контроль над «Росгосстрахом» за «символическую», по словам человека, близкого к «Открытию», сумму получила структура основного владельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева. В ближайшее время контроль перейдет к «ФК Открытие», пишут аналитики S&P, но окончательная структура собственности будет зависеть от того, как ЦБ станет поддерживать банк. Пока остается неясным, из каких источников и в каком объеме будет предоставлена финансовая поддержка «Росгосстраху», к тому же «по-прежнему нет полной ясности относительно будущей стратегии страховщика», говорится в обзоре S&P.

В июне 2017 г. «Росгосстрах» впервые потерял лидерство на рынке автострахования – он опустился на 3-е место, уступив «РЕСО-гарантии» и ВСК, следует из материалов Российского союза автостраховщиков. Однако уже в июле страховщик вернул потерянные позиции – по итогам семи месяцев 2017 г. «Росгосстрах» остается лидером рынка с долей 17,94% и сборами в 23,36 млрд руб. S&P отмечает, что в первом полугодии 2017 г. компания сократила убытки по ОСАГО на 14% по сравнению с тем же периодом в 2016 г.

Много ли потерял Хачатуров, не получив доли в «Открытии», опрошенные «Ведомостями» аудиторы и оценщики сказать затруднились: основным для холдинга был банковский бизнес, который передан на санацию ЦБ со всеми сопутствующими активами.