Страхование
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: ЦБ заплатит за ОСАГО миллиарды

Бывший лидер рынка ОСАГО – «Росгосстрах» продолжает нести потери

Его новому собственнику – Фонду консолидации ЦБ могут потребоваться миллиарды на его поддержку

Убыток «Росгосстраха» за первое полугодие 2017 г. составил 23,6 млрд руб., по данным МСФО, а в первом полугодии 2016 г. он был 8,7 млрд руб.

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