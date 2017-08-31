Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: ЦБ заплатит за ОСАГО миллиарды
Бывший лидер рынка ОСАГО – «Росгосстрах» продолжает нести потери
Его новому собственнику – Фонду консолидации ЦБ могут потребоваться миллиарды на его поддержку
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По данным Российского союза автостраховщиков, за 2016 г. доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО уменьшилась с 35 до 20,4%, а за май 2017 г. – до 16,8%
Евгений Разумный / Ведомости
Убыток «Росгосстраха» за первое полугодие 2017 г. составил 23,6 млрд руб., по данным МСФО, а в первом полугодии 2016 г. он был 8,7 млрд руб.
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