Страхование
Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: «Росгосстрах» уехал с первого места

«Росгосстрах» больше не лидер ОСАГО

Больше всех премий в июне собрала «РЕСО-гарантия», на втором месте ВСК Финансы

«Росгосстрах» (РГС) продолжил сдавать позиции на рынке ОСАГО. В июне 2017 г. он впервые переместился с первой строчки списка крупнейших автостраховщиков, опустившись на третью. За месяц РГС собрал по автогражданке всего 2,44 млрд руб. – на четверть меньше, чем в мае, и втрое по сравнению с июнем прошлого года, следует из предварительных оценок Российского союза автостраховщиков (РСА).

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