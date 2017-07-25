Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: «Росгосстрах» уехал с первого места
«Росгосстрах» больше не лидер ОСАГО
Больше всех премий в июне собрала «РЕСО-гарантия», на втором месте ВСК Финансы
- Михаил Тегин
- / Ведомости
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По итогам 2017 г. доля РГС на рынке автогражданки может опуститься до 12%, это порядка 30 млрд руб. премий, говорит Скуратова
Андрей Гордеев / Ведомости
«Росгосстрах» (РГС) продолжил сдавать позиции на рынке ОСАГО. В июне 2017 г. он впервые переместился с первой строчки списка крупнейших автостраховщиков, опустившись на третью. За месяц РГС собрал по автогражданке всего 2,44 млрд руб. – на четверть меньше, чем в мае, и втрое по сравнению с июнем прошлого года, следует из предварительных оценок Российского союза автостраховщиков (РСА).
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