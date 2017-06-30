Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Хачатуров уходит из «Росгосстраха»
Хачатуров ушел с поста президента «Росгосстраха»
Он руководил компанией более 10 лет
- Михаил Тегин,
- Татьяна Воронова
- / Ведомости
Хачатуров останется в совете директоров компании
А. Махонин / Ведомости
Хачатуров управлял компанией с 2004 г., будучи сначала гендиректором, а с 2005 г. – президентом группы компаний РГС. О том, что он передает управление страховщиком финансовой группе «Открытие», стало известно в феврале: Хачатуров написал заявление на отпуск и возвращаться из него в компанию не собирается, рассказывал человек, близкий к «Росгосстраху». 27 июня собрание акционеров «Росгосстраха» утвердило новый устав, в котором нет поста президента, который занимал Хачатуров, а через два дня совет директоров «Росгосстраха» досрочно прекратил полномочия президента.
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