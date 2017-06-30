Хачатуров ушел с поста президента «Росгосстраха»

Хачатуров останется в совете директоров компании А. Махонин / Ведомости

Хачатуров управлял компанией с 2004 г., будучи сначала гендиректором, а с 2005 г. – президентом группы компаний РГС. О том, что он передает управление страховщиком финансовой группе «Открытие», стало известно в феврале: Хачатуров написал заявление на отпуск и возвращаться из него в компанию не собирается, рассказывал человек, близкий к «Росгосстраху». 27 июня собрание акционеров «Росгосстраха» утвердило новый устав, в котором нет поста президента, который занимал Хачатуров, а через два дня совет директоров «Росгосстраха» досрочно прекратил полномочия президента.