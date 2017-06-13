S&P понизило рейтинг «Росгосстраха»

Если владелец страховщика Данил Хачатуров не найдет покупателя за три месяца, агентство готово снизить рейтинг на несколько ступеней

В этот раз поводом для снижения рейтинга страховщика стали его слабые финансовые результаты за 2016 г. и I квартал этого года Андрей Гордеев / Ведомости

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило долгосрочный рейтинг «Росгосстраха» на одну ступень с B+ до B, оставив по нему негативный прогноз, сообщило агентство. Рейтинги по национальной шкале также были снижены с ruA до ruBBB+ и отозваны из-за невозможности пользоваться рейтингами зарубежных агентств в регуляторных целях с 14 июля этого года.

В последний раз S&P пересматривало рейтинг страховщика в мае прошлого года — тогда он тоже был снижен, с BB- до B+ и негативным прогнозом, причиной чему стала снизившаяся капитализация и большие убытки компании по ОСАГО, отразившиеся на общем финансовом результате. На пересмотр с негативным прогнозом рейтинги «Росгосстраха» агентство поместило в декабре 2016 г. из-за продолжавшихся убытков.

В этот раз поводом для снижения рейтинга страховщика стали его слабые финансовые результаты за 2016 г. и I квартал этого года, которые оказывают давление на конкурентную позицию компании и ее достаточность капитала, пишут аналитики S&P. Чистый убыток «Росгосстраха» по итогам 2016 г. вырос в 7 раз до 33 млрд руб., за I квартал этого года он составил 13 млрд руб.

В марте 2017 г. «ФК Открытие» предоставил группе «Росгосстрах» 30 млрд руб. в качестве краткосрочного финансирования под залог 15% акций группы, напоминает S&P, эти средства позволили страховой компании выполнить требования по минимальному размеру капитала. «По нашему мнению, если не будет предоставлена дополнительная поддержка или будет отозвано финансирование, это обусловит дополнительное давление на показатели достаточности капитала «Росгосстраха», - указывают аналитики агентства. Компании может потребоваться дополнительная финансовая поддержка, так как восстановление прибыльности всего сегмента ОСАГО может занять минимум год, пишут в S&P.

В агентстве не исключают, что «Открытие» будет и дальше прямо или косвенно поддерживать «Росгосстрах» или вовсе получит контроль над страховщиком.

В течение трех месяцев S&P планирует вывести из-под наблюдения рейтинги «Росгосстраха», после получения информации о ходе возможной сделки по покупке компании потенциальным инвестором, а также о возможных способах улучшения показателей ее капитализации, сказано в отчете. Если инвесторы не будут участвовать в приобретении «Росгосстраха» и компания не получит дальнейшей поддержки, это может обусловить снижение рейтинга компании на несколько ступеней, предупреждают в S&P.

В мае этого года S&P понизило рейтинг банка «ФК Открытие» на одну ступень с уровня ВВ- до B+ именно из-за грядущей сделки по объединению с «Росгосстрахом», которая, по мнению аналитиков агентства, увеличит риски всей группы «Открытие», где банк является основным активом.

В декабре стало известно, что владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над холдингом финансовой группе «Открытие» в обмен на миноритарную долю в ее капитале. Стороны пока о сделке не объявляли. По мнению агентства, «Открытие холдинг» с большой вероятностью может получить контроль над активами группы компаний «Росгосстрах», включая крупнейшего российского страховщика и РГС-банк.

Решение S&P не окажет существенного влияния на бизнес «Росгосстраха», уверяет представитель страховщика. «Сейчас основные усилия компании направлены на исправление ситуации с ОСАГО – как лидеры данного сегмента мы первые на рынке столкнулись с этой проблемой в таком масштабе, и первые решим ее – у большинства конкурентов проблема ОСАГО только начинает набирать обороты», - рассказывает он. По словам представителя «Росгосстраха», уже сейчас компания пытается восстановить прибыльность. «Это касается и управления продажами, и снижения затрат, и повышения эффективности работы в судах», - уточнил он.

«Ведомости» ожидают комментариев от «Открытия».