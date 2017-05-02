Страхование
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Убыток готовится к сделке

«Росгосстрах» теряет на ОСАГО десятки миллиардов рублей

Эксперты ждут вливаний в компанию со стороны акционеров и новых инвесторов
Скорее всего это самый крупный убыток по МСФО в первой десятке страховщиков
Скорее всего это самый крупный убыток по МСФО в первой десятке страховщиков
Андрей Гордеев / Ведомости

Скорее всего это самый крупный убыток по МСФО в первой десятке страховщиков с начала публикации ими такой отчетности, комментирует аналитик S&P Екатерина Толстова сообщение, что чистый убыток «Росгосстраха» в 2016 г. – 33 млрд руб. «Неудивительно, – говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. – Это крупнейший розничный страховщик и крупнейший игрок рынка ОСАГО».

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