«Росгосстрах» не справляется с ОСАГО

Из-за больших убытков по ОСАГО (см. врез) у «Росгосстраха» возникли проблемы с выполнением нормативов ЦБ по достаточности капитала. Чтобы соблюсти их, акционер страховщика – «РГС холдинг» (контролирует 50,46% «Росгосстраха», его возглавляет Сергей Хачатуров) занял деньги у банка «ФК Открытие» под залог 15,4% акций компании, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к переговорам о сделке. Таким образом, доля банка в капитале «Росгосстраха» выросла с 4,4 до 19,8%.

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