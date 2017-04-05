Минфин предложил национальному перестраховщику принимать риски по ОСАГО

Отменить запрет на перестрахование Минфин предложил еще осенью, однако в Думу прошел другой вариант поправок

Минфин предлагает снять запрет на перестрахование рисков по ОСАГО. Соответствующее предложение вошло в подготовленный ведомством пакет поправок к закону об автогражданке, высланный в профильные ведомства («Ведомости» с ним ознакомились). Запрет на перестрахование в ОСАГО, введенный из-за угрозы схем и вывода средств, можно отменить: создание Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) сделало его прозрачным, сообщается в пояснительной записке к документу.