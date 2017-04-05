Страхование
Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: ОСАГО хотят перестраховать

Минфин предложил национальному перестраховщику принимать риски по ОСАГО

Для этого ему потребуется докапитализация со стороны ЦБ
Отменить запрет на перестрахование Минфин предложил еще осенью, однако в Думу прошел другой вариант поправок
Отменить запрет на перестрахование Минфин предложил еще осенью, однако в Думу прошел другой вариант поправок
Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает снять запрет на перестрахование рисков по ОСАГО. Соответствующее предложение вошло в подготовленный ведомством пакет поправок к закону об автогражданке, высланный в профильные ведомства («Ведомости» с ним ознакомились). Запрет на перестрахование в ОСАГО, введенный из-за угрозы схем и вывода средств, можно отменить: создание Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) сделало его прозрачным, сообщается в пояснительной записке к документу.

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