«Росгосстрах» ограничит полномочия Хачатурова А. Махонин / Ведомости

«Росгосстрах» предложил своим акционерам на собрании 27 июня ограничить полномочия президента компании и сосредоточить управление в руках гендиректора, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на новую редакцию устава страховщика.

Согласно действующему уставу, «Росгосстрах» возглавляют президент (Данил Хачатуров) и гендиректор (Дмитрий Маркаров), действующие независимо друг от друга, указывает«Интерфакс»: президент организует работу правления и председательствует на его заседаниях, курирует отставки и назначения, а также вознаграждения вице-президентов и руководителей филиалов, утверждает штатное расписание. Гендиректор распоряжается имуществом компании, совершает сделки от имени «Росгосстраха», подписывает договоры страхования.

В соответствии с новой редакцией устава, у компании остается лишь один единоличный исполнительный орган — гендиректор. Президент упоминается лишь как возможный инициатор заседания совета директоров, он также может нанимать и увольнять руководителей филиалов.

Страховщик также сообщил, что в марте основной акционер «Росгосстраха» - «РГС холдинг» (конечный бенефициар - Сергей Хачатуров, брат Данила Хачатурова. - «Ведомости») - безвозмездно влил в компанию 30 млрд руб. Эту сделку также предлагается одобрить (пост-фактум) акционерам компании.

Страховщик принял помощь акционера, чтобы пополнить капитал «в связи с прогнозом по высокой убыточности в сегменте ОСАГО», отмечается в документах. В 2016 г. компания получила рекордный для страхового рынка чистый убыток по МСФО в 33 млрд руб. и зафиксировала отрицательный операционный денежный поток в 54 млрд руб. Причина — убыточность ОСАГО, которое в прошлом году занимало 40% портфеля компании, утверждала аналитик S&P Екатерина Толстова и предупреждала, что рейтинг компании будет снижен, если убытки будут расти, а акционер или инвестор не поддержат ее вливаниями в капитал.

«РГС холдинг», по данным ЦБ, контролирует 31,7% «Росгосстраха». Второй крупнейший акционер компании - банк «ФК Открытие», у него 19,8% акций (в том числе 15,4%, заложенные «РГС холдингом» в апреле по сделке репо). Еще 8,3% контролирует НПФ РГС, около 8% — подконтрольный «Открытию» «Лукойл-гарант», 4,3% — «Промсвязьбанк», 3,7% — ВТБ, 3,3% — Банк «Рост», 3,2% — ООО «Техника и Автоматика», 2,4% — «Московский кредитный банк», 1,3% - «Росгосстрах банк», 1,82% — миноритарии, и 18,7% находится в публичном обращении.

В декабре «Ведомости» сообщили, что Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля «Открытию» в обмен на миноритарную долю в ней. В частности, обсуждалось присоединение к банку самого страховщика, «Росгосстрах банка» и НПФ РГС. В мае «Открытие холдинг» подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении более 75% «Росгосстрах банка». В июне первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что сделка по слиянию с «Открытием» в той конфигурации, которая планировалась изначально, не состоится, а президент банка Андрей Костин — что ВТБ может выйти из капитала «Росгосстраха».

«Ведомости» ожидают комментариев представителя «Росгосстраха».