Собрание акционеров «Росгосстраха» прошло без президента Хачатурова А. Гордеев / Ведомости

Страховая компания (СК) «Росгосстрах» провела во вторник, 27 июня, общее собрание акционеров. Больше всего участников было от страховщика — генеральный директор Дмитрий Маркаров, вице-президент Игорь Мировский, главный бухгалтер группы Галина Казанцева и несколько рядовых сотрудников. Президент СК Данил Хачатуров на собрании не появился, но пришли кураторы из Центробанка.

По словам представителя страховщика, подавляющее большинство акционеров проголосовали дистанционно.

В частности, акционеры ограничили полномочия Хачатурова в СК. Согласно новому уставу «Росгосстраха» (акционеры одобрили документ), управлением РГС будет заниматься гендиректор компании Дмитрий Маркаров. Хачатуров сможет только инициировать заседания совета директоров, нанимать и увольнять руководителей филиалов.

Сейчас «Росгосстрах» находится в процессе слияния с «Открытие холдингом», последний уже получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку 76% акций РГС-банка (входит в группу «Росгосстраха»). Хачатуров, по словам человека, близкого к одной из сторон сделки, сейчас практически не занимается оперативным управлением страховщиком. Бизнесмен может получить более 8% долей в объединенной структуре.

Пятый год подряд акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2016 г. Причина - убытки страховщика на 17,8 млрд руб. по итогам года, следует из отчетности компании по РСБУ. Последний раз РГС выплачивал дивиденды в 2012 г. по результатам 2011 г. До этого пять лет дивиденды не выплачивались.

Акционеры также одобрили (задним числом) докапитализацию страховщика на 30 млрд руб. Эти деньги - безвозмездный взнос от «РГС холдинга» — должны были поступить в капитал «Росгосстраха» еще в I квартале, следует из материалов к собранию.

Также был утвержден состав совета директоров СК. В него вошли 9 человек: советник по экономике и финансам блока развития страхового бизнеса «РГС-Жизнь» Надежда Верясова, директор по стратегическому развитию и планированию ООО «ВИЛМ-инвест» Илья Ломакин-Румянцев, Дмитрий Маркаров, Игорь Мировский, советник ректора школы управления «Сколково» Гор Нахапетян, президент НАУМИР, бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин, Данил Хачатуров, первый заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние» Максим Элик и глава представительства в России компании «Сварог кэпитал эдвайзорс лимитед» Олег Царьков.

«Ведомости» ожидают комментария ЦБ по поводу кураторов.