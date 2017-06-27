Страхование

Собрание акционеров «Росгосстраха» прошло без президента Хачатурова

Но под присмотром кураторов из ЦБ

Страховая компания (СК) «Росгосстрах» провела во вторник, 27 июня, общее собрание акционеров. Больше всего участников было от страховщика — генеральный директор Дмитрий Маркаров, вице-президент Игорь Мировский, главный бухгалтер группы Галина Казанцева и несколько рядовых сотрудников. Президент СК Данил Хачатуров на собрании не появился, но пришли кураторы из Центробанка.

По словам представителя страховщика, подавляющее большинство акционеров проголосовали дистанционно.

В частности, акционеры ограничили полномочия Хачатурова в СК. Согласно новому уставу «Росгосстраха» (акционеры одобрили документ), управлением РГС будет заниматься гендиректор компании Дмитрий Маркаров. Хачатуров сможет только инициировать заседания совета директоров, нанимать и увольнять руководителей филиалов.

Сейчас «Росгосстрах» находится в процессе слияния с «Открытие холдингом», последний уже получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку 76% акций РГС-банка (входит в группу «Росгосстраха»). Хачатуров, по словам человека, близкого к одной из сторон сделки, сейчас практически не занимается оперативным управлением страховщиком. Бизнесмен может получить более 8% долей в объединенной структуре.

Пятый год подряд акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2016 г. Причина - убытки страховщика на 17,8 млрд руб. по итогам года, следует из отчетности компании по РСБУ. Последний раз РГС выплачивал дивиденды в 2012 г. по результатам 2011 г. До этого пять лет дивиденды не выплачивались.

Акционеры также одобрили (задним числом) докапитализацию страховщика на 30 млрд руб. Эти деньги - безвозмездный взнос от «РГС холдинга» — должны были поступить в капитал «Росгосстраха» еще в I квартале, следует из материалов к собранию.

Также был утвержден состав совета директоров СК. В него вошли 9 человек: советник по экономике и финансам блока развития страхового бизнеса «РГС-Жизнь» Надежда Верясова, директор по стратегическому развитию и планированию ООО «ВИЛМ-инвест» Илья Ломакин-Румянцев, Дмитрий Маркаров, Игорь Мировский, советник ректора школы управления «Сколково» Гор Нахапетян, президент НАУМИР, бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин, Данил Хачатуров, первый заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние» Максим Элик и глава представительства в России компании «Сварог кэпитал эдвайзорс лимитед» Олег Царьков.

«Ведомости» ожидают комментария ЦБ по поводу кураторов.

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