Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: «Росгосстраху» нужен инвестор
«Росгосстраху» нужен инвестор
S&P снизило страховщику рейтинг и грозится сделать это еще раз
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Второй раз подряд S&P снижает рейтинг «Росгосстраха» и грозит сделать это еще раз, если страховщик не найдет инвестора
А. Гордеев / Ведомости
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило долгосрочный рейтинг «Росгосстраха» на одну ступень с B+ до B, оставив по нему негативный прогноз, сообщило агентство. Рейтинги по национальной шкале также были снижены с ruA до ruBBB+.
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