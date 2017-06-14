S&P снизило страховщику рейтинг и грозится сделать это еще раз

Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: «Росгосстраху» нужен инвестор

Второй раз подряд S&P снижает рейтинг «Росгосстраха» и грозит сделать это еще раз, если страховщик не найдет инвестора А. Гордеев / Ведомости

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило долгосрочный рейтинг «Росгосстраха» на одну ступень с B+ до B, оставив по нему негативный прогноз, сообщило агентство. Рейтинги по национальной шкале также были снижены с ruA до ruBBB+.