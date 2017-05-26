Доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО опустилась ниже 20%

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Росгосстраху» ОСАГО стало по «барабану»

Росгосстрах» в мае резко сократил долю на рынке ОСАГО В. Волков / для Ведомостей

Общие выплаты по ОСАГО в I квартале на 22% превысили собранные премии, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. В некоторых регионах, по его словам, разрыв составляет 150%. Этот результат включает все выплаты страховщика: не только страховое возмещение, но и расходы на ведение дел. Без них собственно страховые выплаты составили 97% собранных премий.

«Это значит, борьба с мошенниками и чрезмерными судебными выплатами дала свои плоды, но выросла убыточность по страховым случаям, урегулированным в досудебном порядке», – рассуждает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев: в течение двух лет автопарк в России сокращался, старые машины выбывали и аварийность снижалась, теперь число ДТП больше не снижается, средний заявленный убыток растет, как и выплаты за ущерб жизни и здоровью.

Страховые случаи участились, подтверждает Юргенс, – отношение их количества к числу заключенных договоров выросло с 5,8% за первую половину 2016 г. до 7,1% в I квартале, – но считает это виной мошенников. Тем не менее в некоторых традиционно токсичных регионах ситуация заметно улучшилась.

Перерасчет 10,6 миллиона действующих полисов ОСАГО подорожает после предложенных ЦБ изменений коэффициентов, учитывающих стаж и возраст водителя, подсчитал РСА. Стоимость еще 5,8 млн полисов мультидрайв может вырасти в 1,5 раза. Цена 18,5 млн полисов снизится или не изменится

Сейчас все страховщики испытывают трудности с экономикой ОСАГО, разница лишь в степени убыточности, замечает управляющий директор «Эксперт РА» по страховым рейтингам Алексей Янин: «Лучше всех чувствуют себя страховщики, чей бизнес сконцентрирован в крупных городах <...> в целом это выбор между более-менее терпимым, плохим и очень плохим». Улучшений он пока не предвидит: натуральное возмещение только начало работать и убыточность будет еще некоторое время расти – изменится ли ситуация, станет ясно лишь осенью.

В I квартале ситуация действительно хуже, чем в прошлом году, говорит гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов.

«У нас убыточность ОСАГО стремительно растет, в I квартале – на 12% из-за системы единого агента и электронного ОСАГО, а также из-за сворачивания [доли] «Росгосстраха» – раньше он всех убыточных [клиентов] абсорбировал», – рассказывает гендиректор ГСК «Югория» Алексей Охлопков. Его компания будет решать проблему ограничением доли ОСАГО в портфеле.

«Росгосстрах» в мае резко сократил долю на рынке ОСАГО – она стала ниже 20%, и компания, по словам представителя РСА, впервые попала в системы распределения убыточных клиентов через единого агента и замещения по электронному полису: на сленге страховщиков – «в барабан».

Сейчас «Росгосстрах» добивается хотя бы нулевого баланса между убытками по ОСАГО и прибылью по другим видам страхования, передал «Ведомостям» главный управляющий директор Николаус Фрай: пока убыточность автогражданки перекрывает прибыль по всем остальным видам.