Выплаты топ-менеджерам убыточного «Росгосстраха» в 2017 году выросли в 3,5 раза

Центробанк сожалеет, но поделать ничего не может

Евгений Разумный / Ведомости

Бывшие собственники «Росгосстраха» перед передачей контроля над компанией банку «ФК Открытие» в августе 2017 г. по договоренности с прежним менеджментом получили повышенные бонусы, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин: «Были заключены контракты, и это была та ситуация, когда прежние владельцы, продолжая осуществлять контроль за компанией, практически перед своим уходом осуществили эти выплаты», - сказал Чистюхин (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Вознаграждение ключевого управленческого персонала «Росгосстраха» в 2017 г. выросло более чем втрое до 370,4 млн руб. против 103,9 млн годом ранее, следует из консолидированной отчетности страховщика. Там уточняется, что вознаграждение полагается генеральным директорам, их заместителям и советникам компаний группы.

«Росгосстрах» в 2017 г. получил рекордный убыток – 55,6 млрд руб., следует из отчетности страховщика. Прошлый год для него стал самым тяжелым за всю историю, говорил гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай. В прошлом году «ФК Открытие» оказал страховщику финансовую помощь на 106 млрд руб.

Возможности вернуть выплаченное вознаграждение нет, посетовал Чистюхин: на момент его выплаты такой нормы не было в законодательстве. Такая норма появилась в принятом в 2018 г. законе о санации страховщиков, добавил Чистюхин. Формально «Росгосстрах», несмотря на проблемы и финансовые вливания акционера, санирован не был: Центробанк забрал его вместе с банками и пенсионными фондами группы «Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Кто кому платил

В 2017 г. у «Росгосстраха» дважды менялись собственники, а с ними и команды менеджеров. В феврале многолетний владелец страховой компании Данил Хачатуров продал ее банку «ФК Открытие», который в конце августа сам перешел под контроль ЦБ.

Кого имел в виду Чистюхин, говоря об осуществивших выплаты прежних собственниках, выяснить не удалось.

«Значительная часть этих средств – это контрактные выплаты предыдущему менеджменту. Они были осуществлены до прихода в компанию нового менеджмента», – говорится в ответе пресс-службы «Росгосстраха» на запрос «Ведомостей», но о каком именно менеджменте идет речь, уточнять не стал.

Хачатуров заявил «Ведомостям», что во времена его владения компанией (до февраля 2017 г.) таких выплат топ-менеджерам не было, причем контракты с ними не предусматривали выплату «парашютов». Видимо, в рамках полной замены команды (а это сотни топ-менеджеров) новые руководители выплачивали увольняемым сотрудникам компенсации по стандартным трудовым договорам по соглашению сторон, предположил Хачатуров.

Алексей Карахан, с января по август 2017 г. возглавлявший правление «Открытие холдинга», контролировавшего «ФК Открытие», от комментариев отказался.