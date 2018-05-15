«Росгосстрах» завышал стоимость ряда активов в 2015–2016 гг.

Андрей Гордеев / Ведомости

Аудит отчетности «Росгосстраха» выявил завышение стоимости ряда активов и потребовал переоценки резервов, рассказал в интервью ТАСС гендиректор страховой компании «Росгосстрах» Николаус Фрай. По его словам, компания «была глубоко убыточна в 2017-м, 2016-м, и через наших новых аудиторов Ernst & Young выяснилось, что даже в 2015 г.».

Менеджмент «Росгосстраха» вместе с новыми аудиторами выявили в отчетности за прошлые годы примеры неправильного резервирования и слишком высокой оценки ряда активов, в том числе и недвижимости. «С учетом итогов 2017 г. общая сумма утраты регуляторного капитала от деятельности составила около 100 млрд руб., из которых 25 млрд руб. приходятся на переход на отраслевые стандарты учета, а 19 млрд руб. - на убытки прошлых лет», – пояснил Фрай.

В 2017 г. Данил Хачатуров, который на тот момент был владельцем «Росгосстраха», передал контроль над страховщиком банку «ФК Открытие». В августе того же года страховая компания вместе с банком перешла в фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. Николаус Фрай пришел в страховую компанию на должность главного управляющего директора в мае 2017 г., а в сентябре был назначен гендиректором «Росгосстраха».

В прошлом году «ФК Открытие» докапитализировал «Росгосстрах» на 106 млрд руб., по итогам текущего года страховщик планирует выйти на безубыточность.

Согласно раскрытию компании, с 2015 г. аудитором компании выступала «Росэкспертиза». «Ведомости» ожидают комментария представителя аудитора.

В I квартале 2018 г. «Росгосстрах» впервые за три года получил квартальную прибыль. Чистая прибыль по ОСБУ составила 586,3 млн руб. против убытка в 10,2 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности страховой компании.

Убытки прошлых лет были связаны с проблемами в ОСАГО, пояснил Фрай. «За счет реализации запущенной ровно год назад антикризисной программы убыточность "автогражданки" удалось кардинально снизить - с более чем 180% в первом квартале 2017 г. до менее 100% по итогам первых трех месяцев 2018 г.», - добавил он. (цитата по «Интерфаксу»).

Премии «Росгосстраха» сократились чуть более чем в два раза до 12,3 млрд руб., выплаты, основная часть которых пришлась на ОСАГО. – в 2,5 раза до 10,8 млрд руб. Доход от страховой деятельности компании составил 1,65 млрд руб. ( за аналогичный период прошлого года – 11,2 млрд руб. убытка). Активы «Росгосстраха» составляли 137,5 млрд руб.