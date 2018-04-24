«Росгосстрах» закончил I квартал с прибылью в 2 млрд рублей

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Российские туристы потратили $31 млрд за границей в 2017 году

Российские туристы в прошлом году потратили за границей $31 млрд, что на 13% ($7 млрд) больше, чем в 2016 г. Таковы данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Согласно опубликованному докладу, Россия в рейтинге стран, чьи туристы больше всех тратят за границей, поднялась с 11 на 8 место.

На первом месте рейтинга Китай ($258 млрд), на втором - США ($135 млрд). Туристы из Китая в 2017 г. потратили на 5% больше, чем в 2016 г. Американские туристы потратили за границей в прошлом году на 9% больше, чем годом ранее. На третьем месте рейтинга Германия, на четвертом - Великобритания, замыкает пятерку лидеров Франция. Расходы на туристические поездки немцев ($84 млрд) и британцев ($63 млрд) в 2017 г. увеличились на 3%. Туристы из Франции потратили за границей $41 млрд, что на 1% больше, чем в 2016 г.

Сильнее всего рост расходов зафиксирован у туристов из Бразилии (16 место) и Индии (17 место). Бразильцы потратили в 2017 г. $19 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Расходы туристов из Индии за границей оцениваются в 2017 г. в $18 млрд, что на 9% больше, чем в 2016 г.

В 2017 г. число международных туристов увеличилось на 7%. Наибольшим спросом пользуются туристические поездки в Европу. Поток туристов в европейские страны вырос на 8%.

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