«Росгосстрах» закончил I квартал с прибылью в 2 млрд рублей
«Росгосстрах» в I квартале 2018 г. получил чистую прибыль в размере 2 млрд руб. Об этом рассказал председатель совета директоров страховой компании Михаил Задорнов, передает «Интерфакс».
«Росгосстрах» на сегодняшний день полностью докапитализирован, его баланс очищен», – отметил Задорнов.
В январе – марте 2017 г. убыток страховой компании по ОСБУ составлял 13 млрд руб., что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2016 г. По итогам 2017 г. чистый убыток составил 55,6 млрд руб.
«ФК Открытие» докапитализировал «Росгосстрах» в 2017 г. на 106 млрд руб. Гендиректор страховой компании Николаус Фрай заявлял тогда, что по итогам 2018 г. «Росгосстрах» должен выйти на безубыточность.
2017 г. Данил Хачатуров, которому тогда принадлежал «Росгосстрах», передал контроль над страховой компанией банку «ФК Открытие». В конце августа ЦБ объявил о санации банка, который вместе с «Росгосстрахом» оказался в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ.