Суд запретил «РГС жизни» продавать часть недвижимости

Компания активно занимала и на долговом рынке: она разместила облигации на общую сумму 24,5 млрд руб., следует из документа Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «РГС жизни» отчуждать ряд объектов недвижимости, следует из определения суда. Это обеспечительные меры по иску признанной банкротом компании «РГС недвижимость». Они распространяются на 87 объектов недвижимости «РГС жизни» общей площадью 5600 кв. м и стоимостью 752,8 млн руб. Управлению Росреестра по Санкт-Петербургу запрещено производить регистрационные действия в отношении этого имущества.

«Ведомости» ожидают комментариев «РГС жизни» и конкурсного управляющего «РГС недвижимости».

«РГС недвижимость» 26 июня подала иск к «РГС жизни» на 1,9 млрд руб. Она оспаривает покупку в первой половине 2016 г. комплекса зданий в Калининграде. Представитель страховщика объяснял сделку инвестиционными целями, подчеркивая, что она была заключена на рыночных условиях. «Насколько мы понимаем, подача данного иска – формальная процедура по оспариванию сделок компании-банкрота, которую реализует конкурсный управляющий, назначенный в «РГС недвижимость», – говорил он.

Чуть раньше, в июне 2018 г., иск к «РГС жизни» на 116,6 млрд руб. в Арбитражный суд Москвы подал «Росгосстрах». Он оспаривает договор на использование бренда страховщика, заключенный при предыдущем владельце. Гендиректор «РГС жизни» Евгений Гуревич заявил, что до конца 2018 г. компания планирует провести ребрендинг и сменить название на «Капитал лайф страхование жизнь».

В конце мая хозяином «РГС жизни» объявил себя президент ФК ЦСКА Евгений Гинер: по его словам, он владеет страховщиком с ноября 2015 г. Однако в международной отчетности бенефициаром «РГС жизни» на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. назван Алхас Сангулия.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым и его партнерами, он и контролировал компанию. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика другу и партнеру Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «РГС жизнь» в сделке не участвовала, но новый предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду, что страховщик жизни вернется в состав группы.

В январе Арбитражный суд Москвы признал «РГС недвижимость» банкротом и и открыл в отношении компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Денис Качура. Размер обязательств «РГС недвижимости» составлял 27,9 млрд руб., следует из постановления суда.

Компания активно занимала и на долговом рынке: она разместила облигации на общую сумму 24,5 млрд руб., следует из документа. С середины прошлого года «РГС недвижимость» допустила дефолты по девяти выпускам рублевых облигаций, говорится в ее сообщениях. 100%-ным владельцем компании значилась кипрская Saxonite Trading Co. Ltd. Конечные бенефициары не раскрывались.

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