ЦБ выдал лицензии новому страховщику жизни «Росгосстраха»
Банк России в четверг выдал лицензии СК «РГС страхование жизни», сообщил сайт регулятора. Страховщик получил лицензии на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование.
«Росгосстрах» создал свою «дочку» по страхованию жизни в июне с уставным капиталом 240 млн руб. — минимально допустимым по страховому законодательству для этого вида. Накануне стало известно, что возглавить «РГС страхование жизни» предложено гендиректору «Сбербанк страхование жизни» Алексею Руденко.
«РГС страхование жизни» планирует начать продажи полисов страхования жизни в IV квартале этого года. Планируется, что в дальнейшем компания займется также страхованием от несчастных случаев, медицинским и пенсионным страхованием.