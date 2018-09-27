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Финансы
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ЦБ выдал лицензии новому страховщику жизни «Росгосстраха»

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Банк России в четверг выдал лицензии СК «РГС страхование жизни», сообщил сайт регулятора. Страховщик получил лицензии на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование.

«Росгосстрах» создал свою «дочку» по страхованию жизни в июне с уставным капиталом 240 млн руб. — минимально допустимым по страховому законодательству для этого вида. Накануне стало известно, что возглавить «РГС страхование жизни» предложено гендиректору «Сбербанк страхование жизни» Алексею Руденко.

«РГС страхование жизни» планирует начать продажи полисов страхования жизни в IV квартале этого года. Планируется, что в дальнейшем компания займется также страхованием от несчастных случаев, медицинским и пенсионным страхованием.

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Политика
Новости

Более 60 000 человек остались без света в Подмосковье

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В четверг почти 62 000 человек в Подмосковье остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

«Ветер повалил деревья на провода, из-за чего обесточенными оказались около 60 000 человек в Раменском. В течение получаса планируется переключить потребителей на электроснабжение по резервной схеме, в том числе с помощью 38 передвижных электростанций. Часть из них уже на месте. Переключение уже идет», – сказал представитель ведомства.

Минэнерго уточняет, что обесточена подстанция 110 кВ «Раменская». По данным министерства, без света остались бытовые потребители. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в соцсетях появились жалобы жителей Раменского на отключение света. Некоторые писали, что обесточена даже больница.

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Технологии
Новости

«Касперский»: две трети владельцев используют гаджеты для ухода от личного общения

Ведомости
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Две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов пользуются ими, чтобы избежать общения с другими людьми, а 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своем смартфоне или планшете, если чувствуют себя некомфортно в окружении других людей. 8% искренне переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

К таким выводам пришла «Лаборатория Касперского», вместе с компанией Opeepl проводившая опрос в 15 странах мира (в России было опрошено 750 человек).

В том, что люди все чаще решают бытовые задачи с помощью мобильных приложений, также проявляется боязнь излишней социализации, пишет в своем сообщении «Лаборатория». Даже когда не нужно решать какие-либо задачи, гаджет все равно остается «лучшим другом человека» – половина владельцев гаджетов использует их, чтобы «убить время».

«Личное общение – это труд. Человека надо выслушать, понять, проявить эмпатию; со смартфоном этого не требуется, и, конечно, на умении качественно общаться это обязательно сказывается», – приводятся в сообщении компании слова психолога Ольги Бочковой.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минтруд опроверг сообщение об отказе от термина «инвалид»

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Министерство труда не собирается отказываться от применения в законодательстве термина «инвалид». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от его применения, уточняет Минтруд: «С целью приведения понятия термина «инвалид» в соответствие с правозащитной моделью инвалидности это понятие, содержащееся в статье 1 базового закона о социальной защите инвалидов, будет дополнено новыми положениями статьи 3 Конвенции». Эти положения будут обязывать государство в большей степени направлять свои усилия и действия институтов гражданского общества на содействие инвалидам в преодолении мешающих им барьеров, считает ведомство.

В четверг газета «Известия» написала, что Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды». Его хотят заменить термином, в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями, сообщало издание со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали самые дорогие бизнес-центры Москвы

Ведомости
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На текущий момент самыми дорогостоящими офисными зданиями в Москве являются БЦ «Демидов» и ТДЦ «Лотте Плаза» - запрашиваемая базовая ставка аренды здесь составляет $950 за кв. м в год, говорится в исследовании компании Knight Frank.

По данным компании, общая площадь офисов, сдаваемых в аренду, в БЦ «Демидов» составляет 15 896 кв. м, а в «Лотте Плаза» – 20 709 кв. м. При этом «Демидов» уступает «Лотте Плаза» по уровню вакансии - 20% (3142 кв. м) против 8% (1560 кв. м) соответственно.

На третьем месте по стоимости офисного пространства идет офисно-торговый комплекс «Берлинский дом» - базовая ставка аренды здесь составляет $850 за кв. м в год. «Берлинский дом» наравне с «Лотте Плаза» наиболее востребован у арендаторов среди самых дорогих проектов. Вакансия здесь составляет 8% ( 479 кв. м при общей площади аренды в 5761 кв. м).

За последние пять лет среди премиальных бизнес-центров столицы полностью сменились лидеры по стоимости аренды офисных площадей, отмечают эксперты Knight Frank. Так, в 2013 г. самые дорогие офисы были в бизнес-центрах «Москва», «Бутик-офис» и «Романов двор». Спустя пять лет «Бутик-офис» потерял лидирующую позицию и выбыл из рейтинга в 2018 г. «Романов двор» и БЦ «Москва» сместились вниз с базовой арендной ставкой в $800 и $820 за кв. м в год.

Примечательно, что за пять лет в БЦ «Романов двор» сильно повысилась доля свободных площадей - с 1% в 2013 г. до 41% в 2018 г. Также БЦ «Москва» в 2018 г. стал аутсайдером по доле вакантных площадей с показателем в 76% (против 63% в 2013 г.). Высокий уровень вакансии в этих центрах эксперты компании объясняют активной децентрализацией и смещением предпочтений арендаторов в сторону офисных центров в пределах Садового кольца и ТТК. Также за последние пять лет существенно изменились условия паркинга в центре столицы, что в совокупности с высокой арендной ставкой делает БЦ «Москва» и «Романов двор» менее привлекательными для арендаторов.

Бизнес
Новости

«Лукойл» возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

Ведомости
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Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России. Он опубликован на сайте издания. В этом году первое место занимает «Лукойл». Компания возглавляет список шесть лет подряд – все время существования рейтинга.

В рейтинг крупнейших частных компаний вошли те, которые контролируются частными собственниками более чем на 50%, объясняет Forbes. Издание распределило компании по выручке 2017 г., для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, а для страховых компаний – суммированием чистых страховых премий и процентных доходов.

Второе место рейтинга занимает X5 Retail Group, которая в прошлом году была третьей. Сейчас на третьем месте – «Сургутнефтегаз». В 2017 г. второе место занимал «Магнит», но он опустился до четвертой строчки. На пятом месте в этом году – «Татнефть».

Из топ-10 рейтинга выбыли «Норильский никель» и Veon (материнская компания «Вымпелкома»). Зато в этом году в десятку вошли Evraz (седьмое место) и НЛМК (восьмое).

Общая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12% до 36 трлн руб., отмечает Forbes. Самый большой рост оборота (в среднем на 42,8%) продемонстрировали угольные компании, на втором месте по динамике роста (30,7%) – строительные компании.

Ранее «Лукойл» занял второе место в топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Компания поднялась на четыре строчки и теперь уступает только ExxonMobil. Американская компания сместила с первого места «Газпром», который опустился на 17-е.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Экономика
Новости

Силуанов не исключил отмены некоторых налоговых льгот

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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, представляя сегодня в Госдуме отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 г., не исключил отмены некоторых неэффективных налоговых льгот. По его словам, правительство готовит методику оценки эффективности налоговых льгот, которая может быть принята в ближайшее время.

«Согласен с вами, что значительная часть из них [налоговых льгот] не работает, не является эффективной, и может быть по ним принято решение о ликвидации этой льготы», — сказал Силуанов депутатам.

Однако речь не идет об основных льготах, указал министр. «Налоговые льготы, 11 трлн [рублей]... Мы не можем их все отменить и получить дополнительный источник [финансирования бюджета]. Большая часть этих льгот — это льготы социальные или стимулирующие, которые влияют на инвестиционную активность нашей экономики, — мы не сможем их отменить», — заметил Силуанов.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Кудрин пообещал следить за ликвидностью активов ФНБ

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Счетная палата будет внимательно следить за состоянием активов фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».

«Мы резервный фонд (чьи функции перешли к ФНБ. – Прим. «Ведомостей») называли «подушкой безопасности», поэтому и ФНБ должен быть таким же высоколиквидным инструментом, который в любой момент, когда это потребуется, позволяет изъять из него ресурсы. «Подушка безопасности», которая не открывается в нужный момент, уже не является «подушкой безопасности», – заявил Кудрин.

По его словам, ФНБ теперь главный резерв России. Раньше к состоянию активов фонда были другие требования, сегодня они должны быть в более ликвидном состоянии, поэтому необходимо провести дополнительную оценку ликвидности, добавил Кудрин: «Благодаря резервному фонду нам не пришлось идти по миру с протянутой рукой, ни в МВФ, ни принимать определенные условия, и мы сохранили независимость проведения всех своих решений в части экономической политики страны».

«Качество госуправления чудовищное»: Кудрин назвал три главные реформы для ускорения роста экономики

Финансы
Новости

Курс евро опустился ниже 77 рублей

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В четверг курс евро на Московской бирже опускался ниже 77 руб. до 76,9 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. При этом курс доллара растет – до 65,8 руб. Ниже 77 руб. курс евро последний раз опускался 20 августа.

На 27 сентября ЦБ установил следующий курс валют: 77,48 руб. для евро и 65,75 руб. для доллара.

На курс евро повлияла ситуация в Италии, объясняет Bloomberg: там правительство не может договориться о допустимом уровне бюджетного дефицита на 2019 г., собрание по его обсуждению могут отложить. В свою очередь на курс доллара влияет решение Федеральной резервной системы США (ФРС), добавляет агентство. В среду ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.

Как в России уничтожают деньги

Политика
Новости

СМИ узнали об условиях нового кредита МВФ для Украины

Ведомости
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Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул новые условия Украине для получения нового кредита: их четыре. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, одно из требований – повысить цены на газ для украинцев: до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23%. Еще одно требование касается антикоррупционной реформы, отмечает «Экономическая правда»: Украине рекомендовали перераспределить функции по проверке электронных деклараций между разными органами в пользу Национального антикоррупционного бюро. Следующее условие: Киев должен принять финансовый план, пишет «Экономическая правда». Последнее условие, по данным издания, – это реформа государственной фискальной службы Украины.

Киев получал кредит по программе stand-by. Такие кредиты обычно предоставляются на срок от 12 до 24 месяцев, максимальная продолжительность программы – 36 месяцев. Украина сотрудничает с МВФ с 2015 г. «Экономическая правда» отмечает, что основная цель переговоров украинской стороны с МВФ сейчас – это договориться о перспективах сотрудничества в конце 2018 г. на 2019 г.

Как горел один из крупнейших газовых хабов Европы

Бизнес
Новости

McDonald’s пообещал убрать искусственные консерванты и ароматизаторы из бургеров

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McDonald's уберет искусственные консерванты, ароматизаторы и красители из бургеров, говорится в сообщении компании. Пока это правило будет распространяться только на семь классических бургеров: гамбургер, чизбургер, двойной чизбургер, биг мак и др. Всего в меню McDonald's их более десяти.

Проблемными ингредиентами, состав которых пришлось скорректировать, были сыр, булочки и соус, говорится в сообщении. Однако компания отмечает, что соленые огурцы будут по-прежнему будут приготовлены с использованием искусственного консерванта.

«Мы добились значительных успехов в развитии качества наших продуктов питания», – приводятся в сообщении слова президента McDonald's в США Криса Кемпичински.

Компания пытается изменить свой образ на более здоровый, чтобы остановить спад продаж на своем основном рынке - в США, объясняет The Wall Street Journal. При этом McDonald's не раскрывает, сколько потратил на улучшение меню, но Кемпичински обещает, что это окупится.

Как McDonald's открывался в России

Бизнес
Новости

JPMorgan назвал столичный рынок каршеринга одним из самых быстрорастущих

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Московский рынок каршеринга стал одним их самых быстро развивающихся в мире по количеству пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование JPMorgan.

На столицу приходится около 85% всего российского автопарка каршеринга. Московский рынок представлен 15 компаниями с автопарком около 11 500 машин. В день по каршерингу совершается более 60 000 поездок. В середине сентября на один каршеринговый автомобиль приходилось 1082 москвича. В исследовании говорится, что столичное правительство намерено довести этот показатель до 500 пользователей за счет увеличения парка до 25 000 машин. Это будет сопоставимо с мировыми лидерами рынка: в Торонто на конец II квартала 2017 г. на один автомобиль приходилось 498 жителей, в Мадриде – 500, в Штутгарте – 515 и в Нью-Йорке – 525.

Быстрый рост рынка каршеринга в Москве объясняется тем, что он происходит от «нулевой базы», говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Участники рынка ведут отсчет своей истории от ввода в Москве платных парковок в 2013 г. и развития столичного проекта «Московский каршеринг» с осени 2015 г. Он предполагал получение компаниями льготных разрешений на парковку в столице. Сейчас для владельцев сервисов она составляет 24 000 руб. в год для одной машины, говорит представитель «Яндекс.Драйва». Для пользователей сервисов парковка бесплатна. «Во многих городах-миллионниках начинают вводить платные парковки, и они также страдают от пробок, поэтому там каршеринг востребован не меньше, чем в столице», — отмечает руководитель пресс-службы «Делимобиля» Алена Балакирева. В маленьких городах, по ее оценкам, шансов у сервиса практически нет.

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