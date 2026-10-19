Володин: Украина должна выплатить более $6,5 млрд кредиторам в 2027 году

В тот же день европейский дипломат сообщил, что лидеры ЕС не предложили Киеву новых пакетов финансовой помощи на саммите в Брюсселе. При этом они подтвердили готовность продолжать поддержку в рамках ранее согласованного кредита на 90 млрд евро.