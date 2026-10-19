Володин: Украина должна выплатить более $6,5 млрд кредиторам в 2027 году
Украине предстоит вернуть иностранным кредиторам более $6,5 млрд в 2027 г. на фоне дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По словам Володина, дефицит украинского бюджета составляет $41,5 млрд, или 40% запланированных расходов, а госдолг приближается к 100% ВВП. Председатель Госдумы считает, что долговая нагрузка на страну продолжит увеличиваться.
Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках добиться нового финансирования от европейских союзников. По его утверждению, у европейских стран нет ясности относительно расходования ранее выделенных средств. Политик также усомнился в возможности Киева расплатиться с кредиторами.
«При таких долговых обязательствах Украина обречена», – заявил Володин. Он считает, что обязательства по возврату полученных средств лягут на будущие поколения украинцев.
18 октября «РИА Новости» со ссылкой на платежный график минфина Украины сообщило, что до 2037 г. стране предстоит выплатить $160,348 млрд на погашение и обслуживание госдолга. По итогам августа задолженность Украины достигла $215,55 млрд.
16 октября данные украинского минфина показали, что выплаты по внешнему госдолгу в 2027 г. составят $6,674 млрд. Из них $3,335 млрд приходятся на погашение основной суммы долга, еще $3,339 млрд – на обслуживание займов.
В тот же день европейский дипломат сообщил, что лидеры ЕС не предложили Киеву новых пакетов финансовой помощи на саммите в Брюсселе. При этом они подтвердили готовность продолжать поддержку в рамках ранее согласованного кредита на 90 млрд евро.