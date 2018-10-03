«ФК Открытие» может купить российскую «дочку» немецкой ERGO Group

Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: В «Жизни» всегда есть место «Открытию»

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«Росгосстраху» ценен не бизнес и портфель «Эрго жизни», а отлаженная IT-система, персонал, необходимые для быстрого старта продаж Imago / TASS

ERGO ведет переговоры о продаже компании «Эрго жизнь» банку «ФК Открытие», рассказали «Ведомостям» человек, узнавший об этом от сотрудника российской группы «Эрго», и два страховщика, близких к «ФК Открытие». Банк уже начал due diligence «Эрго жизни», знает один из них.

Представитель ERGO сказал, что группа не комментирует рыночные слухи, но опровергать информацию о переговорах не стал. Аналогичными комментариями ограничился представитель «Эрго жизни». Представители «ФК Открытие» и принадлежащего ему «Росгосстраха» отказались от комментариев. ЦБ, владеющий «ФК Открытие», не комментирует действующие компании.