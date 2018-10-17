«Эксперт РА» предсказал снижение выдачи ипотеки уже в следующем году
Размер выданных ипотечных кредитов за 2018 г. составит 2,7–2,8 трлн руб., что на 35% больше по сравнению с 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». Однако в следующем году, по базовому сценарию агентства (при $70 за баррель нефти Brent, ключевой ставке 7,5-7,75% годовых и инфляции около 4% годовых), выдачи ипотеки снизятся до 2,5 трлн руб. При негативном сценарии — снижении среднегодовой цены на нефть до $55 за баррель, увеличении ключевой ставки до 8% и выше и рост инфляции до уровня 6–7% к концу 2019 г. — размер выданной ипотеки сократится на 25% до 2 трлн руб.
По данным ЦБ, за восемь месяцев этого года банки выдали ипотеки на 1,8 трлн руб. На 1 сентября ипотечный портфель банков составил 5,9 трлн руб. Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, с начала года снизилась на на 0,37 процентных пункта (п. п.) до 9,42% годовых, следует из статистики регулятора.
По мнению «Эксперт РА», «давление на темпы строительства жилой недвижимости в 2018–2019 гг. усилится в связи с продолжающимся ужесточением требований к застройщикам и их переходом от долевого финансирования к банковскому фондированию с июля 2019 г.». Использование банковских кредитов девелоперами приведет к удорожанию стоимости строительства и, как следствие, росту цен на первичное жилье, прогнозируют аналитики агентства. «Ожидание повышения цен на новостройки может привести к кратковременному всплеску спроса на «первичку» во втором полугодии 2018 г. и первой половине 2019 г., однако на горизонте двух-трех лет агентство прогнозирует прирост выдач ипотеки в основном за счет кредитования на покупку вторичного жилья», — сказано в обзоре. При этом в первом полугодии 2018 г. ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за два года — на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года.
При базовом сценарии, по оценкам агентства, средняя ставка выдачи ипотеки до конца 2018 г. увеличится на 0,3–0,5 п. п.