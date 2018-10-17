Финансы

Новости

«Эксперт РА» предсказал снижение выдачи ипотеки уже в следующем году

Размер выданных ипотечных кредитов за 2018 г. составит 2,7–2,8 трлн руб., что на 35% больше по сравнению с 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». Однако в следующем году, по базовому сценарию агентства (при $70 за баррель нефти Brent, ключевой ставке 7,5-7,75% годовых и инфляции около 4% годовых), выдачи ипотеки снизятся до 2,5 трлн руб. При негативном сценарии — снижении среднегодовой цены на нефть до $55 за баррель, увеличении ключевой ставки до 8% и выше и рост инфляции до уровня 6–7% к концу 2019 г. — размер выданной ипотеки сократится на 25% до 2 трлн руб.

По данным ЦБ, за восемь месяцев этого года банки выдали ипотеки на 1,8 трлн руб. На 1 сентября ипотечный портфель банков составил 5,9 трлн руб. Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, с начала года снизилась на на 0,37 процентных пункта (п. п.) до 9,42% годовых, следует из статистики регулятора.

По мнению «Эксперт РА», «давление на темпы строительства жилой недвижимости в 2018–2019 гг. усилится в связи с продолжающимся ужесточением требований к застройщикам и их переходом от долевого финансирования к банковскому фондированию с июля 2019 г.». Использование банковских кредитов девелоперами приведет к удорожанию стоимости строительства и, как следствие, росту цен на первичное жилье, прогнозируют аналитики агентства. «Ожидание повышения цен на новостройки может привести к кратковременному всплеску спроса на «первичку» во втором полугодии 2018 г. и первой половине 2019 г., однако на горизонте двух-трех лет агентство прогнозирует прирост выдач ипотеки в основном за счет кредитования на покупку вторичного жилья», — сказано в обзоре. При этом в первом полугодии 2018 г. ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за два года — на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года.

При базовом сценарии, по оценкам агентства, средняя ставка выдачи ипотеки до конца 2018 г. увеличится на 0,3–0,5 п. п.

Как выглядит прототип дома для жизни на Марсе