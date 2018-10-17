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Инвестфонды предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

Несколько государственных инвестиционных фондов в США поддержали предложение снять Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров Facebook. Это, в частности, казначей Нью-Йорка Скотт Стрингер, который контролирует деятельность пенсионного фонда госслужащих города (активы – $195 млрд), а также казначеи штатов Род-Айленд, Иллинойс и Пенсильвания. В своем заявлении они поддержали предложение, которое в июне сделал фонд Trillium Asset Management, сообщает The Wall Street Journal. «Чтобы вывести Facebook из той неприятной истории, в которой она оказалась, и восстановить доверие американцев и инвесторов, необходим независимый председатель совета директоров», – говорится в заявлении Стрингера.

В последние годы Facebook оказалась в центре нескольких скандалов - от использования соцсети для возможного вмешательства в выборы в США и распространения ложной информации до передачи данных пользователей третьим лицам и взлома десятков миллионов аккаунтов. Акции компании с июля упали на 27%, в этом году ее покинули сооснователи Instagram и WhatsApp.

Хотя вся больше инвесторов заявляют о необходимости передать должность председателя независимому директору, который бы помог Цукербергу, также занимающему пост гендиректора, улучшить корпоративное управление, вряд ли это будет иметь практические последствия для основателя компании. Цукерберг контролирует 59,9% голосов. В 2017 г. аналогичное предложение разделить должности набрало чуть более 50% голосов акционеров, если не учитывать доли 13 топ-менеджеров и директоров Facebook, включая Цукерберга, говорится в заявлении казначеев. Их нынешнее предложение может быть вынесено на голосование на годовом собрании акционеров в мае 2019 г.