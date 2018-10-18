Мосбиржа не будет делать первичный листинг бумаг попавших под санкции компаний

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Московская биржа приняла решение не делать первичный листинг ценных бумаг компаний, которые попали под санкции США. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает ТАСС.
«Санкционные компании действительно испытывают сегодня определенные сложности с размещением ценных бумаг в силу не только робости инвесторов, но и в силу того, что Московская биржа сейчас не делает листинг для SDN-компаний по новым бумагам, они прекратили это делать», – сказал Швецов. Он отметил, что Мосбиржа сама управляет своими рисками.
SDN-лист (Specially Designated Nationals List) – это список лиц, чьи активы подлежат заморозке и кому нельзя вести бизнес с США. Под такими санкциями находятся, к примеру, подконтрольные Олегу Дерипаске UC Rusal, En+ Group и группа ГАЗ, группа «Ренова» Виктора Вексельберга и «Рособоронэкспорт».
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Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «менеджмент». Приказ о зачислении футболиста в вуз опубликован на сайте университета.
Акинфеев зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение. В приказе говорится, что Акинфеев на вступительных экзаменах набрал 78 баллов.
РГУ нефти и газа был основан в 1930 г. Университет готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности. В 2010 г. вуз получил статус Национального исследовательского университета.
Акинфеев в начале октября объявил о завершении карьеры в сборной России. Однако он продолжает карьеру на клубном уровне. Акинфеев играл за российскую сборную 15 лет (с 2004 г.). С 2016 г., после 92-й игры за национальную команду, он стал рекордсменом по количеству матчей среди вратарей. Всего за сборную он сыграл 112 матчей. В составе сборной Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы по футболу 2008 г. В том же году футболист окончил Московскую государственную академию физической культуры. Он защитил диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
1/10
Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
2/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
3/10
Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
4/10
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
5/10
Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
6/10
Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
7/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
8/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
9/10
Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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Президент России Владимир Путин положительно оценил итог встреч с президентом США Дональдом Трампом. При этом, по словам российского президента, «внутриполитически, наверное, лучше не стало в США от наших встреч».
«Знаете, есть такая шутка. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: а я не напрягаюсь. То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого. Мы не создаем никаких проблем. Мы, что ли, создаем проблемы? Нет. Это же нас все обвиняют в чем-то. Причем с высокой степенью вероятности, как говорят, мы сделали то-то и то-то. То там вмешались, то там что-то натворили. При этом никто не считает нужным предъявить какие-то доказательства. Для меня ясно: это результат внутриполитической борьбы в западном мире в целом, и, в частности, идет борьба за условия выхода Великобритании из ЕС, внутри США – между демократами и республиканцами. Внутри самих республиканцев» – так глава государства на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи ответил на вопрос политолога, председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова о том, как он оценивает итоги встречи с Трампом.
По мнению Путина, «кому-то показалось», что разыгрывание антироссийской карты является удобным инструментом решения внутриполитических проблем. Однако, по его словам, это вредно для всех. Президент выразил надежду, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. «Нужно дождаться, чтобы были урегулированы внутриполитические кризисы. Произойдет ли это после выборов в конгресс, я не знаю пока, но может быть. Или это произойдет в 2020 г., когда состоятся очередные выборы президента США», – сказал Путин. Глава государства отметил, что после выборов в США американскому президенту «не нужно будет постоянно оглядываться на тех, кто спекулирует на антироссийской риторике».
«Мы видим, что происходит в США. Мы же читать умеем. Читаем, смотрим на то, что происходит на внутриполитической площадке. Но все-таки лучше общаться и контактировать другом с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться», – пояснил глава государства.
Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Президенты более двух часов общались в формате тет-а-тет. Ранее Путин высоко оценил итоги встречи. Он говорил, что стороны не рассчитывали решить во время переговоров все проблемы. В свою очередь Трамп ранее назвал встречу с Путиным «глубоко продуктивной». В середине октября американский президент в интервью CBS заявил, что проявил жесткость во время общения с российским лидером.
Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно инициативе в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет включена новая статья – 20.23. Она вводит ответственность за подачу уведомления о проведении акции без цели ее проведения, отсутствие уведомления об отказе от проведения митинга или подачу уведомления не в срок.
Штрафы для физических лиц за нарушение новой нормы составят от 5000 до 25 000 руб., для должностных – от 10 000 до 30 000 руб., для юридических – от 20 000 до 100 000 руб.
Документ внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин. Необходимость штрафов авторы законопроекта объяснили тем, что согласованная акция влечет расходы на обеспечение безопасности граждан, а также оказание им неотложной медицинской помощи при необходимости. Сотрудники соответствующих служб присутствуют на месте и в том случае, если акция не проводится, подчеркивают авторы, что влечет злоупотребления.
Все административные аресты Алексея Навального
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
24 сентября оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста. В 2011-2018 гг. его приговаривали к административным арестам 10 раз, всего он провел в спецприемнике 192 дня
1/11
Денис Абрамов / Ведомости
В 2011 г. Навальный был арестован на 15 суток после выступления 5 декабря 2011 г. на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов
2/11
Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навальный получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции после того, как 9 мая его задержали у метро «Баррикадная» на «народных гуляниях»
3/11
Денис Абрамов / Ведомости
В феврале 2014 г. Навальный был признан виновным в неисполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции в поддержку осужденных по «болотному делу», суд приговорил его к семи суткам административного ареста
4/11
Филипп Киреев / ТАСС
В феврале 2015 г. Навальный арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро, когда он агитировал за марш «Весна»
5/11
Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP
В марте 2017 г. Навальный был арестован на 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы
6/11
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В июне 2017 г. политик был арестован на 30 суток – за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
7/11
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В октябре 2017 г. Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Из-за этого он не смог попасть на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
15 мая 2018 г. Тверской районный суд назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая (на фото). На политика был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полицейскому. По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммировались
9/11
Vasily MAXIMOV / AFP
В августе 2018 г. Навальный был вновь арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г. Из-за ареста Навальный пропустил акции против пенсионной реформы
10/11
Дмитрий Серебряков / ТАСС
24 сентября Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста – за публикацию анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа
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Росгвардия ответила на обращение Алексея Навального к директору Росгвардии Виктору Золотову. Официальный представитель службы Валерий Грибакин назвал это позором и самопиаром во время траура, передаетРБК.
«Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», – заявил Грибакин. Он напомнил, что сейчас Росгвардия занимается организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима.
В четверг Навальный позвал Золотова на дебаты в прямом эфире на федеральном канале, дав ему неделю для размышлений. Так оппозиционный политик ответил на видеообращение директора Росгвардии, в котором тот вызвал его «на поединок», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную» из-за расследования о закупках службы.
Золотов обратился к Навальному в середине сентября, однако тот ответил лишь сейчас, потому что находился под административным арестом. В своем обращении Навальный затронул тему Керчи: «Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. Решил, что надо». Политик объясняет это двумя причинами. Во-первых, прошла почти неделя после его выхода после ареста и он не хочет упреков в отклонении от ответа Золотову. Во-вторых, после трагедии в Керчи были предложения «дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии».
В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали около 50. Нападение устроил, предположительно, студент колледжа. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений учебного заведения. В Крыму объявлен трехдневный траур с 18 октября.
В Политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По данным СК, 17 человек погибло, более 40 пострадало, большая часть из них – подростки
1/7
Крым ИНФО
В результате теракта в Политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки
2/7
ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи
3/7
Крым ИНФО
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)
4/7
Екатерина Кейзо / ТАСС
К зданию колледжа подогнали БТР
5/7
На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения
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Президент России Владимир Путин считает, что трагедия в Керчи, где в среду произошли взрыв и стрельба в колледже, является результатом глобализации. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Молодые люди с неустойчивой психикой» создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм «суррогатом героизма», заявил президент. По его мнению, «все началось с трагических событий в школах США». «Это значит, что мы все вместе взятые, не только в России, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире», — добавил Путин, пояснив, что в интернете создается недостаточно нужного и интересного контента для молодежи.
В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. На момент публикации было известно о 21 погибшем. В больницах оставались более 30 человек, в том числе 10 в тяжелом состоянии.
По данным следствия, нападение совершил один из студентов колледжа, 18-летний Владислав Росляков, после случившегося он покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа.
Следственный комитет России сначала квалифицировал происшедшее как теракт и возбудил уголовное дело по ст. 205 УК, но позже изменил ее на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Пока неизвестно, действовал ли Росляков один или у него были сообщники. Подозреваемому посмертно назначили психиатрическую экспертизу.
Генеральная прокуратура после трагедии в Керчи проверит все образовательные учреждения в России на соблюдение законодательства об обеспечении безопасности. Сотрудники надзорных органов проверят, чтобы в образовательных учреждениях работали система видеонаблюдения и экстренного оповещения, соблюдался контрольно-пропускной режим, присутствовали охранники.
Как выглядит внутри колледж в Керчи после нападения студента
Ruptly
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, по данным следствия, студент колледжа Владислав Росляков. Количество погибших в результате массового убийства увеличилось до 21 человека, сообщили в Минздраве. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур
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На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства в России. Такие данные содержатся в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse.
В главе, посвященной России (с подзаголовком «Превратности фортуны»), аналитики указывают, что качество данных о благосостоянии в России противоречиво: отсутствуют исследования благосостояния домохозяйств и официальная информация о нефинансовых активах и обязательствах.
Согласно отчету, по уровню концентрации богатства Россия обогнала США, одного из лидеров по этому показателю. В США на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 76% личных средств. Россия также обошла Китай: там 10% самых обеспеченных граждан владеют 62% богатств.
Credit Suisse отмечает, что высокая концентрация богатства в России наблюдается на фоне большого числа миллиардеров. Банк насчитал 74 человека с миллиардными состояниями. В то же время российский Forbes насчитал в России 106 миллиардеров в 2018 г.
Личное богатство россиян в пересчете на душу взрослого населения к середине 2018 г. составило $19 997, подсчитала кредитная организация. При этом медианный уровень богатства на душу населения оказался заметно ниже и составил $2739.
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
На фото - основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
1/10
Михаил Метцель / ТАСС
На фото - Аркадий и Борис Ротенберги Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
2/10
Валерий Шарифулин / ТАСС
На фото - гендиректор IPG PhotonicsВалентин Гапонцев На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
3/10
Максим Богодвид / РИА Новости
На фото - совладелец группы ТАИФРадик Шаймиев Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
4/10
Рахимкулов.рф
На фото - член правления УК Kafijat Мегдет Рахимкулов Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
5/10
Сергей Портер / Ведомости
На фото - председатель совета директоров группы РЕСО Сергей Саркисов На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
6/10
Кирилл Каллиников / РИА Новости
На фото - член совета директоров "Сибур Холдинга" Кирилл Шамалов Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
7/10
Сергей Гунеев / РИА Новости
На фото - президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
8/10
Екатерина Кузмина / Ведомости
На фото - совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
9/10
Валерий Левитин / РИА Новости
На фото - президент УК «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Госавтоинспекция составили список наиболее аварийно-опасных участков дорог в Москве. В перечень включены 92 места «концентрации ДТП». Об этом говорится в сообщении управления МВД по Москве.
«Они (опасные участки) определялись по итогам анализа статистики аварийности за девять месяцев 2018 г., и теперь пользователи навигаторов смогут видеть push-уведомления об аварийно-опасных участках», – отмечается в сообщении.
Наиболее аварийно-опасных магистралями названы МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала 2018 г. на этих магистралях произошло более 1150 аварий. Основной причиной ДТП было несоблюдение скоростного режима и дистанции.
С начала года число погибших в ДТП сократилось на 4,9%, количество аварийно-опасных участков дорог снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Число ДТП, произошедших по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, с начала года уменьшилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В каких странах лучшие дороги, а где – худшие
Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images
Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. Кто его возглавил, а кто оказался аутсайдером – в фотогалерее «Ведомостей» Место: 1 Страна: Объединённые Арабские Эмираты
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Vivek Prakash/REUTERS
Место: 2 Страна: Сингапур
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Arnd Wiegmann /REUTERS
Место: 3 Страна: Швейцария
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Athit Perawongmetha/REUTERS
Место: 4 Страна: Гонконг
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Peter Dejong / AP
Место: 5 Страна: Нидерланды
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Koji Sasahara / AP
Место: 6 Страна: Япония
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Laurent Cipriani / AP
Место: 7 Страна: Франция
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Dani Aláez / Unsplash
Место: 8 Страна: Португалия
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Imago/TASS
Место: 9 Страна: Австрия
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Mike Blake /REUTERS
Место: 10 Страна: США
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Евгений Разумный / Ведомости
Место: 114 Страна: Россия
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John McConnico / AP
Место: 128 Страна: Молдавия
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Tsvangirayi Mukwazhi / AP
Место: 129 Страна: Мозамбик
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Petr Anikukhin / AP
Место: 130 Страна: Украина
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Jorge Adorno /REUTERS
Место: 131 Страна: Парагвай
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Khaled Abdullah/REUTERS
Место: 132 Страна: Йемен
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Michael Duff / AP
Место: 133 Страна: Гвинея
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Alexander Joe / AP
Место: 134 Страна: Мадагаскар
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Andres Martinez Casares/REUTERS
Место: 135 Страна: Гаити
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Jerome Delay / AP
Место: 136 Страна: Демократическая Республика Конго
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Политик Алексей Навальный позвал директора Росгвардии Виктора Золотова на дебаты в прямом эфире на федеральном канале. Видеообращение Навальный опубликовал на своем сайте. Так Навальный ответил на видеообращение Золотова, в котором тот ранее вызвал его «на поединок».
«Надеетесь, что своими угрозами про шоу перед личным составом Росгвардии вы заставите меня молчать о вас и вашей деятельности <...> Я все равно не откажусь от своего мнения о вас. Я считаю, что вы вор», – ответил Навальный. Он также назвал Золотова «ходячей иллюстрацией незаконного обогащения». Навальный дал директору Росгвардии неделю на размышления.
В сентябре Золотов обратился к Навальному в видео: руководитель Росгвардии вызвал политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Поводом послужило расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). На момент обращения Золотова политик был под административным арестом: сначала он провел 30 суток в спецприемнике за акцию «Забастовка избирателей», потом еще 20 суток – за организацию акции против повышения пенсионного возраста. На свободу после ареста Навальный вышел 14 октября.
Пока Навальный находился под арестом, его жена Юлия ответила Золотову в Instagram. Она назвала его трусом и вором. Жена политика обратила внимание, что директор Росгвардии записал обращение именно тогда, когда Навальный был под арестом.
Все административные аресты Алексея Навального
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
24 сентября оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста. В 2011-2018 гг. его приговаривали к административным арестам 10 раз, всего он провел в спецприемнике 192 дня
1/11
Денис Абрамов / Ведомости
В 2011 г. Навальный был арестован на 15 суток после выступления 5 декабря 2011 г. на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов
2/11
Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навальный получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции после того, как 9 мая его задержали у метро «Баррикадная» на «народных гуляниях»
3/11
Денис Абрамов / Ведомости
В феврале 2014 г. Навальный был признан виновным в неисполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции в поддержку осужденных по «болотному делу», суд приговорил его к семи суткам административного ареста
4/11
Филипп Киреев / ТАСС
В феврале 2015 г. Навальный арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро, когда он агитировал за марш «Весна»
5/11
Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP
В марте 2017 г. Навальный был арестован на 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В июне 2017 г. политик был арестован на 30 суток – за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В октябре 2017 г. Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Из-за этого он не смог попасть на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента
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Евгений Разумный / Ведомости
15 мая 2018 г. Тверской районный суд назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая (на фото). На политика был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полицейскому. По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммировались
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Vasily MAXIMOV / AFP
В августе 2018 г. Навальный был вновь арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г. Из-за ареста Навальный пропустил акции против пенсионной реформы
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
24 сентября Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста – за публикацию анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа
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Новым гендиректором ООО «Каршеринг Руссия» (юридическое лицо сервиса «Делимобиль») стал Евгений Поляновский с 17 октября. Это следует из данных в ЕГРЮЛ. Первым на это внимание обратил «Интерфакс». Представитель «Делимобиля» подтвердил «Ведомостям», что в компании сменился гендиректор.
До этого гендиректором «Каршеринг Руссия» был Леонид Сысоев. Он сказал «Интерфаксу», что 1 октября покинул компанию. Его уход связан с истечением срока контракта, добавили в пресс-службе «Делимобиля»: «Он планирует продолжать развиваться и дальше в автомобильной отрасли».
«Делимобиль» – первый оператор каршеринга, который заработал в Москве три года назад, в сентябре 2015 г. Сейчас сервис работает еще в десяти российских городах – Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. Парк сервиса превышает 6000 автомобилей. Инвестор «Делимобиля» в 2018 г. запустил в Москве прокат электросамокатов.
Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы
Ведомости
Принадлежащий мэрии Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал изменение средней скорости движения на магистралях в 2015–2017 гг. (более ранних данных у ЦОДДа нет). В 2017 г. по сравнению с 2015 г. этот показатель на вылетных магистралях увеличился на 7%. Но на Садовом кольце и ТТК скорость упала на 14,5%
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Ведомости
Разработчик навигаторов и карт «Навител» по просьбе «Ведомостей» проанализировал загруженность за пять лет нескольких московских трасс – Кутузовского проспекта и Ярославского шоссе и некоторых участков Садового кольца и ТТК
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Ведомости
Вывод неутешителен: почти во всех случаях времени на преодоление этих участков в 2017 г. требовалось больше, чем в 2012 г. «Навител» сравнивал время, за которое автомобиль преодолевал один и тот же участок маршрута в течение года по четвергам с 19.00 до 19.30
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Ведомости
Чтобы не было пробок, количество ежедневно передвигающихся по столичным дорогам машин должно снизиться на 15% – с 3,6 млн до 3,05 млн, утверждают в мэрии
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Ведомости
«Сегодня Москва больше не чемпион мира по пробкам», – говорил недавно Собянин. И это так: в рейтинге TomTom в 2017 г. столица опустилась сразу на 8 пунктов – с 5-го места на 13-е. По данным американской INRIX, в 2016 г. Москва переместилась в мировом рейтинге загруженности мегаполисов с 1-го на 2-е место, пропустив вперед Лос-Анджелес
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Ведомости
На 3,6 млн личных автомобилей в Москве приходится 3,3 млн парковочных мест, следует из презентации Департамента транспорта Москвы
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Ведомости
По словам Собянина, в Москве 70% населения пользуется общественным транспортом. Это один из самых высоких показателей, в европейских городах он составляет около 60%
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Ведомости
Пока Москва по уровню ограничения владения личным транспортом – самый лояльный к автомобилистам мегаполис, считает представитель департамента транспорта. Сейчас лишь 30% автомобилей в городе обеспечено специальными местами хранения, все остальные паркуются во дворах и на дорогах, напоминает директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин
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Ведомости
Баланс между асфальтом и железом в городе ужасный и, сколько бы дорожных строек ни начиналось, для его улучшения потребуются десятилетия, объясняет Блинкин
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Ведомости
При Собянине город построил более 650 км новых дорог, реконструировал вылетные магистрали и развязки, ускорил строительство новых линий и станций метрополитена, ввел в эксплуатацию пассажирское железнодорожное сообщение по Московскому центральному кольцу