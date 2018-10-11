Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Налоговые льготы в ответ на санкции

Бизнес, попавший под санкции, может получить льготы

РСПП предлагает дать послабления в антиофшорном законодательстве
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Предложения поддержать налоговыми послаблениями бизнес, попавший под санкции, президент РСПП Александр Шохин направил первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. Получение такого письма подтвердил представитель Минфина. Компании, попавшие под санкции, вынуждены быстро менять структуру собственности, финансирования и управления, а из-за этого – платить дополнительные налоги, сетует Шохин. Иногда они не могут получить документы за рубежом, чтобы выполнить российский закон о деофшоризации – правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК), продолжает президент РСПП, поэтому закон нужно поправить.

Позиция Минфина пока не сформирована, будем обсуждать вопросы, говорит представитель министерства. Представитель РСПП отказался от комментариев.

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