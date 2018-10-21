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Борис Ротенберг подал иски к скандинавским банкам

Три скандинавских банка — датский Danske Bank и шведские Handelsbanken и Nordea — подтвердили, что российский миллиардер Борис Ротенберг подал на них в суд. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle. Уточнить исковые требования представители банков отказались.

В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Ротенберг подал иски к ряду скандинавских банков, в том числе и к трем вышеуказанным. Также в материале упоминался финский OP Corporate Bank, он не ответил на запрос журналистов. По данным агентства, иск был подан 4 октября в окружной суд Хельсинки. Ротенберг обвинил банки в нарушении условий обслуживания.

Осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США.

Американские санкции в отношении Ротенбергов были введены в 2014 г. Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза, Борис не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками.

Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В этом году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), его младший брат Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия — Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн).

Богатейшие семьи России по версии Forbes