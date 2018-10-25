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ЦБ отозвал лицензицю у банка «Союзный»

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Центробанк с 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Согласно данным отчетности, по объему активов на 1 октября банк занимал 239 место в банковской системе России. ЦБ уточняет, что к банку со стороны регулятора неоднократно применялись меры воздействия за недооценку кредитного риска. В частности, Банк России вводил ограничение на привлечение «Союзным» средств населения.

Регулятор также обратил внимание на нарушения банком законодательства и нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов. «Союзный», как указывает регулятор, не исправил ситуацию, и ЦБ принял решение об отзыве лицензии. В банк введена временная администрация. Он входит в систему страхования вкладов.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка», занимающего 196 позицию в российской банковской системе.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

«Союз-2.1б» вывел на орбиту аппарат Минобороны

Ведомости
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Военный космический аппарат, запущенные с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б», выведен на целевую орбиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Аппарат «принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС», - рассказали в Минобороны. Ему был присвоен порядковый номер «Космос – 2528», сообщили в ведомстве. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

Это третий старт «Союза-2» в этом году, отмечает ТАСС. Предыдущий запуск состоялся в июне. Тогда «Союз-2.1б» вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Уралтрансбанка»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка», занимающего 196 позицию в российской банковской системе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Представители ЦБ пояснили, что банк «систематически занижал величину принимаемого кредитного риска», а его надлежащая оценка «выявила существенное снижение размера собственных средств».

Регулятор напоминает, что «Уралтрансбанк» самостоятельно разработал план улучшения своего финансового состояния, который был утвержден комитетом банковского надзора ЦБ, но до сих пор его ключевые мероприятия не были реализованы – потенциальный инвестор не привлечен, плановые показатели не достигнуты.

За последний год ЦБ трижды применял к «Уралтрансбанку» меры надзорного реагирования, в частности дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

ЦБ указывает на неисполнение «Уралтрансбанком» законов, регулирующих банковскую деятельность, на снижение нормативов достаточности капитала ниже 2% и падение размера его капитала ниже минимального значения.

«Уралтрансбанк» является участником системы страхования вкладов.

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Бизнес
Новости

Регулирование тарифов на поездки в такси планируется передать перевозчикам

Ведомости
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Право регулировать тарифы на услуги такси может быть передано от агрегаторов перевозчикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя департамента транспорта Москвы. По его словам, соответствующие поправки будут внесены в рабочую группу для обсуждения нового закона о такси, поступившего в Госдуму в июне.

Департамент транспорта, по словам собеседника издания, предлагает перевозчикам направлять свое тарифное меню агрегаторам, чтобы те размещали его в свободном доступе.

Сейчас стоимость поездки предлагает программный алгоритм, говорит представитель агрегатора Maxim Павел Стенников. Он основывается на тарифах подключенных к сервису перевозчиков и дополнительных данных, включающих спрос, количество машин в районе, погоду, дорожную ситуацию и другие факторы. Если стоимость «соответствует тарифу конкретного перевозчика, он берет заказ, не соответствует — не берет», поясняет он. Выручку от поездки водитель оставляет себе, за исключением комиссии сервису за информационные услуги. В разных городах ее размер может составлять 10-20% от стоимости заказа.

Сейчас выше тарифов агрегаторов расценки перевозчиков быть не могут, указывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. В случае передачи регулирования тарифов перевозчикам цены могут вырасти, считает он. В этом же убежден и представитель агрегатора InDriver Михаил Зайцев. Если в законе пропишут обязанность агрегатора публиковать тарифы перевозчиков, а не назначать их, «как это происходит сейчас», на рынке может сложиться более здоровая конкуренция, ожидает главный исполнительный директор «Такси Москва» (бренд «Мостакси») Владислав Омаров.

Крупнейшими агрегаторами такси считаются компании «Везет» (бренды «Сатурн», Red Taxi, «Рутакси», «Везет» и «Лидер»), «Яндекс.Такси» и Uber, Maxim и Gett.

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Политика
Новости

NYT сообщила о прослушке российскими и китайскими шпионами мобильного телефона Трампа

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Российские и китайские шпионы прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда он сплетничает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами.

О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии. Но из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику США. Их интересует образ мысли американского президента, к каким аргументам он прислушивается, с кем общается.

Так, по информации собеседников издания, китайцы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надеже через них оказывать влияние на американского лидера. В их числе называют исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана, вкладывавшего средства в магистрскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывшего магната казино в Лас-Вегасе и владельца недвижимости в Макао Стива Уинна.

Россия не предпринимает столь значительных усилий, как Китай, считает один из бывших чиновников, объясняя это очевидной близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

У Трампа есть два официальных iPhone, с которыми поработало Агентство национальной безопасности для ограничения их уязвимостей и возможностей, а также третий персональный телефон – обычный iPhone, один из тех, что используется по всему миру. В нем, как рассказали собеседники издания, президент хранит свои контакты. Как сообщало издание Politico в мае, один официальный смартфон Трампа предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей. Помощники призывали Трампа каждый месяц менять телефон, используемый для Twitter. Но президент пожаловался, что это «слишком неудобно». В результате телефон Трампа не проверялся на момент публикации пять месяцев.

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Политика
Новости

Россия внесет в ООН резолюцию в поддержку договора о РСМД

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Москва внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в эфире Первого канала рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон выйдет из договора, поскольку Россия нарушает его положения, а также пообещал развивать вооружения. США обвиняют Россию, в частности, в испытаниях ракеты 9М729 на запрещенную договором дальность – более 500 км. Рябков уточнил, что ранее Москва передала США всю информацию о ее запусках. «Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», - отметил дипломат. По его словам, очередной пуск ракеты проводился на учениях «Запад-2017» на дальность меньше 500 км.

Рябков не исключил, что политика США со временем может привести к утрате Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «Мы вполне со временем можем потерять и второй договор при таком подходе с американской стороны - Договор о стратегических наступательных вооружениях. Мы можем вообще потерять контроль над вооружениями, как мы уже потеряли, наверное, отчасти контроль над выражениями в последнее время», - сказал он. Накануне о «непонятной судьбе договора об СНВ-III» заявлял и президент России Владимир Путин.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По соглашению сторон он может быть продлен еще на пять лет.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о возможном трудоустройстве экс-премьера Армении в «Зарубежнефть»

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Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян может войти в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Он может стать независимым директором, сейчас это место занимает финансист Райр Симонян, советник председателя правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука.

Правительственная директива о назначении Карапетяна не выходила, заявил представитель вице-премьера по ТЭКу Дмитрия Козака Илья Джус. При этом ее возможную подготовку он не опроверг. В «Зарубежнефти» и Росимуществе на запрос не ответили.

Карапетян возглавлял кабинет министров с сентября 2016 г. при президенте Серже Саргсяне. Этой весной после массовых протестов и прихода к власти Никола Пашиняна он покинул правительство. Новые власти инициировали аресты экс-президента страны Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Москва оказывала опальным армянским политикам поддержку на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин поздравлял по телефону с днем рождения находившегося под домашним арестом Роберта Кочаряна. О претензиях новой власти Армении к Карапетяну ничего не известно.

Есть ли политическая составляющая в возможном назначении экс-премьера Армении в «Зарубежнефть» не ясно. «Карапетяна хорошо знают в бизнес-кругах в России, и он вполне мог получить такое предложение»,— говорит один из собеседников издания. В 2000-х гг. он возглавлял структуру «Газпрома» в Армении «Армросгазпром». В 2011–2012 гг. был первым вице-президентом Газпромбанка, с 2012 г. — замом гендиректора по стратегии и развитию «Газпром межрегионгаза», в 2015 г. - работал заместителем гендиректора по международным проектам «Газпром энергохолдинга». Собеседники из системы «Газпрома» называли Карапетяна человеком «очень энергичным», но импульсивным, и указывали на его хорошие отношения с членом правления «Газпрома» Кириллом Селезневым. В числе друзей Карапетяна в российских бизнес кругах называют также Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна, владельца холдинга «Ташир».

В совете директоров «Зарубежнефти» работает шесть человек, традиционно это бывшие крупные чиновники. Его председатель – экс-директор ФСО Евгений Муров. В этом году в совет вошел экс-министр транспорта Максим Соколов. Сумма вознаграждений членам в 2017 г. составила по 38,8 млн руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Индекс NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года

Ведомости
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Торги на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, в среду завершились падением котировок. По итогам сессии подешевели акции Apple (-2,62%), Google (-4,42%), Microsoft (-1,02%). К закрытию торгов индекс NASDAQ Composite упал более чем на 300 пунктов (-4,43%), сообщает Bloomberg. Это максимальное дневное падение с августа 2011 г., отмечает агентство.

По итогам торгов 24 октября снизились и другие основные индексы. Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,4%. Данное падение индекса стало крупнейшим с февраля. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,09%. 

Эксперты Bloomberg связали падение индексов с «чувствительными тарифами на жилье» в США. В среду бюро переписи населения американского министерства торговли объявило, что продажи новостроек в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с показателями за август — до 553 000. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых домов в США снизились на 13,2%. Эти данные вызвали беспокойство инвесторов, отмечает агентство.

«Инвесторы сейчас как на иголках, — сказал агентству Associated Press специалист по инвестициям в Wells Fargo Private Bank Эрик Дэвидсон. — Без сомнения, настроение инвесторов изменилось после того, как на прошлой неделе мы наблюдали волатильность. Настроение и прогнозы, по всей видимости, стали более негативными, по меньшей мере, менее оптимистичными». 

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Политика
Новости

Приставы потребовали у суда снять арест с имущества Улюкаева

Ведомости
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Приставы потребовали у суда снять арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы. Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября, добавила пресс-секретарь.

Ранее снять арест с имущества Улюкаева просили его адвокаты. Суд отклонил это ходатайство. Имущество освободят из-под ареста, когда будет уплачен штраф, объясняла адвокат Улюкаева. Приставы просят снять арест с банковского счета экс-министра, чтобы иметь возможность списать находящуюся на нем сумму для погашения штрафа.

В перечень арестованного имущества Улюкаева вошли земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги на счетах в Сбербанке и ВТБ 24, изъятые в ходе обысков наличные, а также монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и декоративные закладки из серебряного сплава.

Улюкаев в прошлом году был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в 130 млн руб. Экс-министр виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Экономика
Новости

Путин поручил привести бюджет в соответствие с паспортами национальных проектов

Ведомости
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Бюджет должен быть приведен в соответствие с паспортами национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин. Поэтапность в этой работе допустима, но постоянно сдвигать сроки нельзя, подчеркнул президент.

«Соответствие паспортов и объемов финансирования в бюджете — это вопрос важный. Если будем его сдвигать, то мы не выполним в срок ничего, тогда эта работа становится бессмысленной», — сказал Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Так Путин отреагировал на слова председателя счетной палаты Алексея Кудрина, который ранее предупредил об угрозе недофинансирования нацпроектов. По словам Кудрина, расходы на нацпроекты в паспортах программ превышают заложенные в бюджете средства на 1,2 трлн руб. в течение трех лет. 

Кроме того, Путин поручил детализировать национальные проекты для регионов. По мнению президента, каждый субъект России должен видеть свое место в программах развития и четко понимать содержательные задачи.

Экономика
Новости

Голикова призвала не смягчать политику борьбы с курением и алкоголем

Ведомости
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Смягчение антитабачной и антиалкогольной политики недопустимо, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента Владимира Путина.

«В последнее время появляются предложения откатиться по отдельным позициям назад. Мне кажется, что эта ситуация недопустима, поскольку нам не решить таких амбициозных задач по повышению продолжительности жизни и снижению смертности, если мы будем принимать решение об откате назад», – сказала Голикова.

Обращаясь к Путину, Голикова отметила, что благодаря принятым несколько лет назад на государственном уровне мерам по борьбе с табакокурением и употреблением алкоголя за 10 лет удалось добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни мужчин на семь лет, общей продолжительности жизни населения – на шесть лет.

По словам Голиковой, смертность мужского населения в трудоспособном возрасте в первом полугодии 2018 г. по сравнению с 2012 г. сократилась на 18,6%. Смертность от алкоголя сократилась фактически на 40%. «Это очень хорошее достижение», – заключила вице-премьер.

Политика
Новости

Трамп пообещал найти ответственных за отправку посылок со взрывчаткой

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что после рассылки неизвестными взрывных устройств начато федеральное расследование. Он пообещал направить все силы правительства на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого не сил, не средств», — заявил Трамп (его выступление транслировал телеканал ABC).

Президент отметил, что его администрация крайне расстроена и рассержена произошедшим и обязательно докопается до истины. «В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах», — добавил Трамп.

Как сообщалось ранее, на этой неделе неизвестные отправили посылки с взрывными устройствами бывшему президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, финансисту Джорджу Соросу. Позже стало известно, что бомбы по почте также получили бывший генпрокурор США Эрик Холдер, член американского конгресса Дебби Вассерман-Шульц и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Все адресаты являются сторонниками или членами демократической партии США. Кроме того, в среду из-за взрывного устройства эвакуировали редакцию CNN на Манхэттене.

Все взрывные устройства были обнаружены, никто не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом, поражающими элементами и снабженный детонатором. В комплекс Time Warner Center, где расположена редакция CNN, прислали также конверт с белым порошком. Телеканал уточнил, что посылка была адресована Джону Бреннану, директору ЦРУ при президенте Обаме.

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