Саудовская Аравия станет инвестором российско-китайского фонда с участием РФПИ
Саудовская Аравия инвестирует в Российско-китайский инвестфонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской China Investment Corporation. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
После сделки фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. «Речь идет о значимых инвестициях с саудовской стороны», — заметил руководитель РФПИ. Сумму инвестиций со стороны Эр-Рияда он не раскрыл. По словам Дмитриева, фонд видит «много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией», отмечает «Интерфакс».
РКИФ был основан в июне 2012 г. Он занимается развитием двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем. РКИФ управляет инвестициями в $2 млрд.