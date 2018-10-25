Саудовская Аравия станет инвестором российско-китайского фонда с участием РФПИ

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Сечин усомнился в перспективах электромобилей

Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками, и перспективы этого вида транспорта могут оказаться не столь оптимистичными, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Считаю своим долгом вновь предостеречь от излишнего оптимизма в отношении перспектив электромобилей», – сказал Сечин. По его словам, производители современных электромобилей создают себе рекламу и медийный шум. Сечин напомнил о том, что комиссия по ценным бумагам США обвинила гендиректора компании-производителя электромобилей Tesla Илона Маска в корпоративном мошенничестве и введении акционеров в заблуждение. В результате это негативно отразилось на капитализации компании, отметил Сечин.

Сечин ранее уже критиковал электромобильную отрасль, обращая внимание на то, что источником энергии для электромобилей остается экологически вредная угольная генерация. Кроме того, руководитель нефтяной корпорации обращал внимание на нерешенность вопроса безопасности производства и утилизации компонентов электродвигателей.

Руководитель «Роснефти» предлагал регуляторам в большей мере сфокусироваться не на ограничении использования двигателей внутреннего сгорания и неэкономических мерах отказа от них, а на ускоренном снижении доли угольной генерации и расширении использования высокоэкологичного, например газового, топлива и атомной энергетики.

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